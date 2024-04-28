Bakanlık Harekete Geçti: Türk Müşteriden 'Milliyet Farkı' Adı Altında Para Alan Otele Ceza Geliyor
Antalya'da bir otelin Türk müşteriden 'milliyet farkı' adı altında para alması tepki çekerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Antalya'da bir otel işletmesi, yabancı bir ülkenin rezervasyon sitesinden yer ayırtan müşterisinin Türk olduğunu fark etmesi üzerine müşteriden 120 euro (4 bin 178 lira) para aldı.
Alınan pay faturaya 'milliyet farkı' olarak yansıtılırken, çekilen faturanın fotoğrafı kısa sürede Twitter (X)'te gündem oldu. Duruma tepkiler büyürken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevduat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır'
Habere konu olan otel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada 'milliyet farkı' ifadesinin yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini belirterek özür diledi.
Şirket sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır.
* Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.
* Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.
* Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir.
* Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.
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