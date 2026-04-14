Haberler
Gündem
Bakanlık Açıkladı: 'Dondurma' Etiketinin Kullanımı O Ürünlerde Yasaklandı!

Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2026 - 18:08

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sektöründeki algı oyunlarına karşı müdahaleleri devam ediyor. Dün alınan ürün paketleri üzerinde yerli mi yoksa ithal mi olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratan hiçbir ibareye yer verilememe kararının ardından bu kez de 'dondurma' algısına karşı önlem alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde gıda sektöründeki yanıltıcı algıya karşı önlem almaya başlamıştı.

Son dönemde market raflarında sıkça rastlanan 'yabancı menşeli gibi görünen yerli ürünler' veya 'yerli imajı çizilen ithal gıdalar' Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Bugün ise Bakanlık açıkladığı yeni kararla yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadelerinin yasaklandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadelerin yasaklandığına dair karar açıkça belirtildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
