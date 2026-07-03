Bakanlığın İfşa Listesinde Şok Detay: Ünlü Tatlıcı Fıstık Yerine Çekirdek Kullanmış!

Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellediği son taklit ve tağşiş listesinde, tatlı severleri şoke eden çok tanıdık bir marka dikkat çekti. Tüketicilerin güvenini suistimal eden firmalar arasına, yakın zamanda ticari faaliyetleriyle gündeme gelen popüler bir tatlı üreticisi de eklendi.

Türkiye genelinde açtığı onlarca şubeyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşan ünlü tatlı zinciri Ekleristan, bakanlığın kırmızı listesine giren en dikkat çekici firmalardan biri oldu. Yapılan resmi laboratuvar incelemelerinde, markanın en çok tercih edilen ürünlerinin başında gelen Antep fıstıklı eklerde akılalmaz bir hileye başvurduğu ortaya çıktı. Denetim ekipleri, yüksek maliyetten kaçınmak isteyen üreticinin, tatlının içerisine pahalı olan Antep fıstığı yerine öğütülmüş ay çekirdeği karıştırdığını kesin bir biçimde tespit etti.