Bakanlığın İfşa Listesinde Şok Detay: Ünlü Tatlıcı Fıstık Yerine Çekirdek Kullanmış!
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapanları ifşa ettiği yeni listede, bir dönem Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ünlü tatlı zinciri Ekleristan da yer aldı. Geçtiğimiz aylarda iflas eden markanın, Antep fıstıklı eklerinde fıstık yerine ucuz ay çekirdeği kullandığı resmi denetimlerle belgelendi.
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Gıda güvenliğini tehdit eden firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan markaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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