article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlığın İfşa Listesinde Şok Detay: Ünlü Tatlıcı Fıstık Yerine Çekirdek Kullanmış!

Bakanlığın İfşa Listesinde Şok Detay: Ünlü Tatlıcı Fıstık Yerine Çekirdek Kullanmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 10:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapanları ifşa ettiği yeni listede, bir dönem Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ünlü tatlı zinciri Ekleristan da yer aldı. Geçtiğimiz aylarda iflas eden markanın, Antep fıstıklı eklerinde fıstık yerine ucuz ay çekirdeği kullandığı resmi denetimlerle belgelendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gıda güvenliğini tehdit eden firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan markaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

Gıda güvenliğini tehdit eden firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan markaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellediği son taklit ve tağşiş listesinde, tatlı severleri şoke eden çok tanıdık bir marka dikkat çekti. Tüketicilerin güvenini suistimal eden firmalar arasına, yakın zamanda ticari faaliyetleriyle gündeme gelen popüler bir tatlı üreticisi de eklendi.

Türkiye genelinde açtığı onlarca şubeyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşan ünlü tatlı zinciri Ekleristan, bakanlığın kırmızı listesine giren en dikkat çekici firmalardan biri oldu. Yapılan resmi laboratuvar incelemelerinde, markanın en çok tercih edilen ürünlerinin başında gelen Antep fıstıklı eklerde akılalmaz bir hileye başvurduğu ortaya çıktı. Denetim ekipleri, yüksek maliyetten kaçınmak isteyen üreticinin, tatlının içerisine pahalı olan Antep fıstığı yerine öğütülmüş ay çekirdeği karıştırdığını kesin bir biçimde tespit etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın