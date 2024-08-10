Bakan Uraloğlu Açıkladı: “VPN’ler Kapanmayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağı ile birlikte yeniden büyük rağbet gören VPN’ler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, VPN’lerin kapatılacağını dair iddiaları yalanladı ve öyle bir gündemimiz yok dedi.