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Bakan Uraloğlu Açıkladı: “VPN’ler Kapanmayacak”

Bakan Uraloğlu Açıkladı: “VPN’ler Kapanmayacak”

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 14:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağı ile birlikte yeniden büyük rağbet gören VPN’ler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, VPN’lerin kapatılacağını dair iddiaları yalanladı ve öyle bir gündemimiz yok dedi.

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Türkiye’de Instagram’a yaklaşık 9 gündür giriş yapılamazken, yasak ile birlikte VPN kullanımı da arttı.

Türkiye’de Instagram’a yaklaşık 9 gündür giriş yapılamazken, yasak ile birlikte VPN kullanımı da arttı.

VPN, internete giriş adresinizi başka bir ülkeden göstererek erişim engeli olan sitelere bağlanmanıza yarayan bir uygulama.

VPN, internete giriş adresinizi başka bir ülkeden göstererek erişim engeli olan sitelere bağlanmanıza yarayan bir uygulama.

Instagram yasağı ile birlikte Türkiye’de kullanımı artan VPN servislerinin de kapatılacağı iddia edilmişti.

Instagram yasağı ile birlikte Türkiye’de kullanımı artan VPN servislerinin de kapatılacağı iddia edilmişti.

Haber Global yayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, VPN servislerinin kapatılacağı iddialarını doğru olmadığını söyledi.

Haber Global yayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, VPN servislerinin kapatılacağı iddialarını doğru olmadığını söyledi.

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