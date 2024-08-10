Bakan Uraloğlu Açıkladı: “VPN’ler Kapanmayacak”
Bakan Uraloğlu Açıkladı: “VPN’ler Kapanmayacak”
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Türkiye’de Instagram’a yaklaşık 9 gündür giriş yapılamazken, yasak ile birlikte VPN kullanımı da arttı.
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VPN, internete giriş adresinizi başka bir ülkeden göstererek erişim engeli olan sitelere bağlanmanıza yarayan bir uygulama.
Instagram yasağı ile birlikte Türkiye’de kullanımı artan VPN servislerinin de kapatılacağı iddia edilmişti.
Haber Global yayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, VPN servislerinin kapatılacağı iddialarını doğru olmadığını söyledi.
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