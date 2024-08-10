Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan Son Instagram Açıklaması: "Artık Son Düzlükteyiz"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan Son Instagram Açıklaması: "Artık Son Düzlükteyiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan, yaklaşık 8 gündür kapalı olan Instagram ile ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya şirketlerinden çok daha fazla özgürlükçü olduklarını söyleyen Uraloğlu, görüşmelerin son düzlükte olduğunu ve kısa zamanda Instagram’ın açılabileceğini ifade etti.
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformanlarından Instagram’a, Türkiye’den yaklaşık 8 gündür giriş yapılamıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Instagram yasağı ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Daha önce Instagram yetkilileriyle 3 kez toplantı yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Instagram’ın yeniden açılması için “son düzlükte” tanımını kullandı.
Bakan Uraloğlu, ticari amaç güden sosyal medya şirketlerinden çok daha özgürlükçü olduklarını ancak Türkiye’nin hassas olduğu konuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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