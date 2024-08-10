Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan Son Instagram Açıklaması: "Artık Son Düzlükteyiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan, yaklaşık 8 gündür kapalı olan Instagram ile ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya şirketlerinden çok daha fazla özgürlükçü olduklarını söyleyen Uraloğlu, görüşmelerin son düzlükte olduğunu ve kısa zamanda Instagram’ın açılabileceğini ifade etti.