Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan Son Instagram Açıklaması: "Artık Son Düzlükteyiz"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan Son Instagram Açıklaması: "Artık Son Düzlükteyiz"

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 12:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan, yaklaşık 8 gündür kapalı olan Instagram ile ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya şirketlerinden çok daha fazla özgürlükçü olduklarını söyleyen Uraloğlu, görüşmelerin son düzlükte olduğunu ve kısa zamanda Instagram’ın açılabileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformanlarından Instagram’a, Türkiye’den yaklaşık 8 gündür giriş yapılamıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformanlarından Instagram’a, Türkiye’den yaklaşık 8 gündür giriş yapılamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Instagram yasağı ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Instagram yasağı ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Daha önce Instagram yetkilileriyle 3 kez toplantı yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Instagram’ın yeniden açılması için “son düzlükte” tanımını kullandı.

Daha önce Instagram yetkilileriyle 3 kez toplantı yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Instagram’ın yeniden açılması için “son düzlükte” tanımını kullandı.

Bakan Uraloğlu, ticari amaç güden sosyal medya şirketlerinden çok daha özgürlükçü olduklarını ancak Türkiye’nin hassas olduğu konuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, ticari amaç güden sosyal medya şirketlerinden çok daha özgürlükçü olduklarını ancak Türkiye’nin hassas olduğu konuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
52
24
5
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın