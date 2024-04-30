Bakan Açıkladı: Formula 1 Türkiye’ye Geri Dönüyor
Bakan Açıkladı: Formula 1 Türkiye’ye Geri Dönüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1’in yeniden Türkiye’de yapılması için yakın zamanda kontratlanma sürecinin başlayacağını açıkladı. Ersoy, her şey yolunda giderse Formula 1’in 2026’da yeniden İstanbul’da yapılacağını ifade etti.
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Dünyanın en çok takip edilen motor sporu olan Formula 1, koronavirüs önlemleriyle birlikte Türkiye’de en son 2021 yılında yapılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Aksoy, Formula 1’in yeniden Türkiye’ye getirilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.
İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı.” ifadelerini kullandı.
“Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var.”
“Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor.”
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