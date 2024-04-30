Bakan Açıkladı: Formula 1 Türkiye’ye Geri Dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1’in yeniden Türkiye’de yapılması için yakın zamanda kontratlanma sürecinin başlayacağını açıkladı. Ersoy, her şey yolunda giderse Formula 1’in 2026’da yeniden İstanbul’da yapılacağını ifade etti.