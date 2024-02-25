Bağımsız İstanbul Belediye Başkan Adayı 'İnternetçi Abi' Taylan Yıldız'ın Kent Lokantası Açıklaması Olay Oldu
Bağımsız İstanbul Belediye Başkan Adayı 'İnternetçi Abi' Taylan Yıldız'ın Kent Lokantası Açıklaması Olay Oldu
İyi Parti kuruluşunda Genel Başkan Yardımcısı olan Dr. Taylan Yıldız, 2019 seçimlerinde de İstanbul Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyesi olmuştu. İstanbul metrolarına internet getirmesiyle gençler arasında 'internetçi abi' unvanını kazanan Yıldız, 2024 Mart seçimlerinde de İstanbul'dan Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu. Yıldız, katıldığı bir yayında İBB'nin Kent Lokantalarına yönelik eleştirisiyle gündem oldu.
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Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giden ve akademik kariyerin yanında Google'da yöneticilik yapan Dr. Taylan Yıldız, Türkiye'de "internetçi abi" olarak tanındı.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" demesi sonrası, İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti kampanyasıyla "internetçi abi" olarak tanındı.
Adaylık sürecinde FluTV'de katıldığı yayında açıklamaları dikkat çeken Taylan Yıldız, özelikle uygun fiyatlı yemekler sunan İBB'nin Kent Lokantalarını hedef alınca gündem oldu.
Gençlerin sorunlarına yönelik gelen bir soruya cevap olarak, gençlerin aç olduğunu söyleyen Yıldız, projelerinden bahsederken İBB'nin Kent Lokantalarındaki fiyatlara da değindi. Lokantaların fiyatlarının uygun olmasına yönelik değerlendirmesinde Yıldız şunları söyledi:
İşte Taylan Yıldız'ın FluTV'deki Kent Lokantasına yönelik sözleri:
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Taylan Yıldız'ın sözlerinin, "Kent Lokantası yüzünden yandaki esnaf kan ağlıyor" kısmı sosyal medyada yayıldı.
Yıldız buna isyan ederken, Kent Lokantalarına yönelik alıntılanan kısım da yorumlara neden oldu.
Son dönemlerin popülerleşen enflasyon terimlerinden shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon andıran yorumlarla
İBB'nin Kent Lokantalarına yönelik yorumlardan bazıları.
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Sizce Belediye'nin gençler için destek vermesi doğru mu?
Bu tarz destekleri merkezi yönetim mi, yerel yönetim mi vermeli?
Kent Lokantaları uygun mu?
Yorumlara bekliyoruz.
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