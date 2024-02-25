Bağımsız İstanbul Belediye Başkan Adayı 'İnternetçi Abi' Taylan Yıldız'ın Kent Lokantası Açıklaması Olay Oldu

Biz şimdi Kent Lokantası kurduk değil mi? Çok güzel, ucuza insanlar yemek yiyorlar. Ama Ali Koç da oraya gitse 40 liraya yemek yiyor, İlker de Taylan da gitse, Yaren de gitse 40 liraya yemek yiyor bu yanlış! Yandaki esnaf da kan ağlıyor. Belediye desteği esnafa vermeli, gençler yine 40 liraya yemek yemeli, üstünü belediye ödemeli.