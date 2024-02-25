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Bağımsız İstanbul Belediye Başkan Adayı 'İnternetçi Abi' Taylan Yıldız'ın Kent Lokantası Açıklaması Olay Oldu

Bağımsız İstanbul Belediye Başkan Adayı 'İnternetçi Abi' Taylan Yıldız'ın Kent Lokantası Açıklaması Olay Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 14:49

İyi Parti kuruluşunda Genel Başkan Yardımcısı olan Dr. Taylan Yıldız, 2019 seçimlerinde de İstanbul Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyesi olmuştu. İstanbul metrolarına internet getirmesiyle gençler arasında 'internetçi abi' unvanını kazanan Yıldız, 2024 Mart seçimlerinde de İstanbul'dan Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu. Yıldız, katıldığı bir yayında İBB'nin Kent Lokantalarına yönelik eleştirisiyle gündem oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giden ve akademik kariyerin yanında Google'da yöneticilik yapan Dr. Taylan Yıldız, Türkiye'de "internetçi abi" olarak tanındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giden ve akademik kariyerin yanında Google'da yöneticilik yapan Dr. Taylan Yıldız, Türkiye'de "internetçi abi" olarak tanındı.

2017 yılında Türkiye'ye dönerek anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' kampanyasında çalışarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle tanışıp çalışan Yıldız, parti kuruluşunda görev alıp, genel başkan yardımcısı oldu. 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakının desteğiyle İBB Meclis Üyesi oldu.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" demesi sonrası, İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti kampanyasıyla "internetçi abi" olarak tanındı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" demesi sonrası, İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti kampanyasıyla "internetçi abi" olarak tanındı.

Mart 2023'te milletvekili olmak için İBB'den istifa eden Yıldız, Haziran 2023'te de milletvekili adayı yapılmadığı İYİ Parti'den istifa etti. 

Dr. Taylan Yıldız, birlikte görev yaptığı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 2024 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bağımsız adaylığını açıkladı.

Adaylık sürecinde FluTV'de katıldığı yayında açıklamaları dikkat çeken Taylan Yıldız, özelikle uygun fiyatlı yemekler sunan İBB'nin Kent Lokantalarını hedef alınca gündem oldu.

Adaylık sürecinde FluTV'de katıldığı yayında açıklamaları dikkat çeken Taylan Yıldız, özelikle uygun fiyatlı yemekler sunan İBB'nin Kent Lokantalarını hedef alınca gündem oldu.

Gençlerin sorunlarına yönelik gelen bir soruya cevap olarak, gençlerin aç olduğunu söyleyen Yıldız, projelerinden bahsederken İBB'nin Kent Lokantalarındaki fiyatlara da değindi. Lokantaların fiyatlarının uygun olmasına yönelik değerlendirmesinde Yıldız şunları söyledi:

Gençlerin sorunlarına yönelik gelen bir soruya cevap olarak, gençlerin aç olduğunu söyleyen Yıldız, projelerinden bahsederken İBB'nin Kent Lokantalarındaki fiyatlara da değindi. Lokantaların fiyatlarının uygun olmasına yönelik değerlendirmesinde Yıldız şunları söyledi:

Biz şimdi Kent Lokantası kurduk değil mi? Çok güzel, ucuza insanlar yemek yiyorlar. Ama Ali Koç da oraya gitse 40 liraya yemek yiyor, İlker de Taylan da gitse, Yaren de gitse 40 liraya yemek yiyor bu yanlış! Yandaki esnaf da kan ağlıyor. Belediye desteği esnafa vermeli, gençler yine 40 liraya yemek yemeli, üstünü belediye ödemeli. 

İşte Taylan Yıldız'ın FluTV'deki Kent Lokantasına yönelik sözleri:

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Taylan Yıldız'ın sözlerinin, "Kent Lokantası yüzünden yandaki esnaf kan ağlıyor" kısmı sosyal medyada yayıldı.

Taylan Yıldız'ın sözlerinin, "Kent Lokantası yüzünden yandaki esnaf kan ağlıyor" kısmı sosyal medyada yayıldı.
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FluTV'deki Taylan Yıldız söyleşisinin tamamını izlemek isterseniz burada.

Yıldız buna isyan ederken, Kent Lokantalarına yönelik alıntılanan kısım da yorumlara neden oldu.

Yıldız buna isyan ederken, Kent Lokantalarına yönelik alıntılanan kısım da yorumlara neden oldu.
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Son dönemlerin popülerleşen enflasyon terimlerinden shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon andıran yorumlarla

Son dönemlerin popülerleşen enflasyon terimlerinden shrinkflasyon, skimpflasyon ve greedflasyon andıran yorumlarla
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İBB'nin Kent Lokantalarına yönelik yorumlardan bazıları.

İBB'nin Kent Lokantalarına yönelik yorumlardan bazıları.
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Sizce Belediye'nin gençler için destek vermesi doğru mu?

Sizce Belediye'nin gençler için destek vermesi doğru mu?
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Bu tarz destekleri merkezi yönetim mi, yerel yönetim mi vermeli?

Bu tarz destekleri merkezi yönetim mi, yerel yönetim mi vermeli?
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Kent Lokantaları uygun mu?

Kent Lokantaları uygun mu?
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Yorumlara bekliyoruz.

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