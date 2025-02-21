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Bacak Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yarım Beyinli Olduğunu Öğrendi

Bacak Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yarım Beyinli Olduğunu Öğrendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 21:25

Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki bir erkek bacağında ağrı ve güçsüzlük nedeniyle çareyi doktora gitmekte buldu. Doktorlar yapılan tetkikler sonrasında bacak ağrısının nörolojik bir rahatsızlıktan kaynaklandığından şüphelendiler. Beyin taraması sonucunda erkeğin beyninin yarısının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan IQ testinde sonuç 75 çıktı. Bunun normal aralığın biraz altında olduğu belirtildi.

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Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki bir adam bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yarım beyinle yaşadığını öğrendi.

Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki bir adam bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yarım beyinle yaşadığını öğrendi.

Eşine az rastlanır olay Fransa’nın güneyinde bir kentte meydana geldi. 44 yaşındaki adam iki hafta boyunca bacak ağrısı yaşadı. Ağrı ve yaşadığı güçsüzlük nedeniyle doktor yolunu tutan adam hayatının şokunu yaşadı.

Altı aylıkken beyin ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.

Altı aylıkken beyin ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.

Yapılan tetkikler sonrasında doktorlar nörolojik bir rahatsızlıktan şüphelendi. Hastanın altı aylıkken stant ameliyatı geçirdiği tespit edildi. Adamın beynin aşırı sıvı birikmesi tespit edildiği için bu ameliyat olduğu ortaya çıktı. 

Stent ameliyatı beyindeki fazla sıvıyı vücudun başka bir bölgesine boşaltmak için ince bir tüp yerleştirilmesini içeriyor.

Beyin taraması sonucunda doktorlar beynin büyük bir kısmının sıvıyla kaplı olduğunu görüntü.

Beyin taraması sonucunda doktorlar beynin büyük bir kısmının sıvıyla kaplı olduğunu görüntü.

Doktorların ağızlarını açık bırakan görüntüler tıp dergisi The Lancet ile paylaşıldı. Beyin taramasında adamın beyninin büyük bölümünün siyah göründüğü belirlendi. Hastanın beynindeki drenaj kanallarının daralmasından dolayı yıllar geçtikçe beyinde sıvı birikmesine yol açtığı ifade edildi.

Uzmanlar, beynin normalden çok daha küçük olduğunu ifade etti. Doktorlar bu vakanın benzersiz olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, beynin normalden çok daha küçük olduğunu ifade etti. Doktorlar bu vakanın benzersiz olduğunu vurguladı.

Bu durumun adamın zihinsel yeteneklerini nasıl etkilediğini görmek için IQ testi uygulandı. Adamın IQ 75 çıktı. Bu ‘normal’ aralığın altında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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