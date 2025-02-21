Bacak Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yarım Beyinli Olduğunu Öğrendi

Yapılan tetkikler sonrasında doktorlar nörolojik bir rahatsızlıktan şüphelendi. Hastanın altı aylıkken stant ameliyatı geçirdiği tespit edildi. Adamın beynin aşırı sıvı birikmesi tespit edildiği için bu ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Stent ameliyatı beyindeki fazla sıvıyı vücudun başka bir bölgesine boşaltmak için ince bir tüp yerleştirilmesini içeriyor.