Bacak Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yarım Beyinli Olduğunu Öğrendi
Bacak Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yarım Beyinli Olduğunu Öğrendi
Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki bir erkek bacağında ağrı ve güçsüzlük nedeniyle çareyi doktora gitmekte buldu. Doktorlar yapılan tetkikler sonrasında bacak ağrısının nörolojik bir rahatsızlıktan kaynaklandığından şüphelendiler. Beyin taraması sonucunda erkeğin beyninin yarısının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan IQ testinde sonuç 75 çıktı. Bunun normal aralığın biraz altında olduğu belirtildi.
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Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki bir adam bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yarım beyinle yaşadığını öğrendi.
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Altı aylıkken beyin ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.
Beyin taraması sonucunda doktorlar beynin büyük bir kısmının sıvıyla kaplı olduğunu görüntü.
Uzmanlar, beynin normalden çok daha küçük olduğunu ifade etti. Doktorlar bu vakanın benzersiz olduğunu vurguladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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