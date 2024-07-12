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Babasının Tatlı Almak İçin Uydurduğu Bahaneyle Yüzümüzü Güldüren Kullanıcı

Babasının Tatlı Almak İçin Uydurduğu Bahaneyle Yüzümüzü Güldüren Kullanıcı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 16:51

Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldürmeyi başarıyor. Bu kez de bir babanın tatlı satın almak için bulduğu 'tatlı' bahanesini öğrendik.

Eminiz sizin de yüzünüz gülecek!

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Sosyal medya öyle bir yer ki yüzünüzde güller açtıracak paylaşımlara denk gelmeniz an meselesi.

Sosyal medya öyle bir yer ki yüzünüzde güller açtıracak paylaşımlara denk gelmeniz an meselesi.

Tabii tam tersi de oldukça doğru! Kimi en hüzünlü anısıyla sizin de kalbinizi kırarken kimi en mutlu olduğu anını paylaşıp sizin de mutlu olmanızı sağlıyor.

Bu kez de bir kullanıcı, babasının canı her tatlı çektiğinde tatlı satın almak için kullandığı bahanesini paylaştı.

Bu kez de bir kullanıcı, babasının canı her tatlı çektiğinde tatlı satın almak için kullandığı bahanesini paylaştı.

Üstelik bulduğu bahane, satın alınan tatlıdan daha da tatlı!

Meğer baba, canı her tatlı çektiğinde annenin doğum gününü kutluyormuş!

Meğer baba, canı her tatlı çektiğinde annenin doğum gününü kutluyormuş!
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Diğer erkeklere de duyurulur.

Diğer erkeklere de duyurulur.
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Pastanın değil, sevilmenin...

Pastanın değil, sevilmenin...
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Merakın yok mu böyle şeylere?

Merakın yok mu böyle şeylere?
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Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın.

Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın.
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