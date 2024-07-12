Babasının Tatlı Almak İçin Uydurduğu Bahaneyle Yüzümüzü Güldüren Kullanıcı
Babasının Tatlı Almak İçin Uydurduğu Bahaneyle Yüzümüzü Güldüren Kullanıcı
Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldürmeyi başarıyor. Bu kez de bir babanın tatlı satın almak için bulduğu 'tatlı' bahanesini öğrendik.
Eminiz sizin de yüzünüz gülecek!
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Sosyal medya öyle bir yer ki yüzünüzde güller açtıracak paylaşımlara denk gelmeniz an meselesi.
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Bu kez de bir kullanıcı, babasının canı her tatlı çektiğinde tatlı satın almak için kullandığı bahanesini paylaştı.
Meğer baba, canı her tatlı çektiğinde annenin doğum gününü kutluyormuş!
Diğer erkeklere de duyurulur.
Pastanın değil, sevilmenin...
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Merakın yok mu böyle şeylere?
Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın.
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