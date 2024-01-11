Babasının Kuma Getirmek İçin Annesine Yaptığı Eziyetleri Anlatan Twitter Kullanıcısı Yürekleri Dağladı

Twitter'da bir kullanıcı, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' diye sordu. Soruya birbirinden üzücü yanıtlar verilirken bir kullanıcının babasının annesine kuma getirmek için uyguladığı şiddeti anlattığı olaylar okuyanların boğazını düğümledi.