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Babasının Kuma Getirmek İçin Annesine Yaptığı Eziyetleri Anlatan Twitter Kullanıcısı Yürekleri Dağladı

Babasının Kuma Getirmek İçin Annesine Yaptığı Eziyetleri Anlatan Twitter Kullanıcısı Yürekleri Dağladı

themyscira - Misafir Editör
11.01.2024 - 16:58

Twitter'da bir kullanıcı, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' diye sordu. Soruya birbirinden üzücü yanıtlar verilirken bir kullanıcının babasının annesine kuma getirmek için uyguladığı şiddeti anlattığı olaylar okuyanların boğazını düğümledi.

Kaynak: https://twitter.com/yengecyengec34/st...
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Twitter'da her gün farklı bir konu gündem oluyor.

Twitter'da her gün farklı bir konu gündem oluyor.

Bu kez @psikolojik1ey adlı bir kullanıcı, "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" diye sordu.

Bu kez @psikolojik1ey adlı bir kullanıcı, "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" diye sordu.

Gelen alıntılara ve cevaplar, toplumdaki pek çok insanın maruz kaldığı şiddetin can sıkıcı seviyesini gözler önüne serdi.

Gelen alıntılara ve cevaplar, toplumdaki pek çok insanın maruz kaldığı şiddetin can sıkıcı seviyesini gözler önüne serdi.

Soruya gelen yanıtları burada bulabilirsiniz:

@yengecyengec34 adlı bir kullanıcı, kuma getirmek isteyen babasının annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti bu tweetle anlattı:

@yengecyengec34 adlı bir kullanıcı, kuma getirmek isteyen babasının annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti bu tweetle anlattı:
twitter.com

6 yaşındayken babası annesini saatlerce dövmüş, hatta kadıncağız bayıldıktan sonra su döküp ayıltarak şiddetine devam etmiş.

6 yaşındayken babası annesini saatlerce dövmüş, hatta kadıncağız bayıldıktan sonra su döküp ayıltarak şiddetine devam etmiş.

Üstelik her şeye rağmen yine de kumayı getirmiş eve.

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Bu kahreden hikayeye pek çok yorum yapıldı.

Bu kahreden hikayeye pek çok yorum yapıldı.
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İnsanı kahreden bir olay... Yorumlarınızı bekliyoruz!

İnsanı kahreden bir olay... Yorumlarınızı bekliyoruz!
twitter.com

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