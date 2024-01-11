Babasının Kuma Getirmek İçin Annesine Yaptığı Eziyetleri Anlatan Twitter Kullanıcısı Yürekleri Dağladı
Babasının Kuma Getirmek İçin Annesine Yaptığı Eziyetleri Anlatan Twitter Kullanıcısı Yürekleri Dağladı
Kaynak: https://twitter.com/yengecyengec34/st...
Twitter'da bir kullanıcı, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' diye sordu. Soruya birbirinden üzücü yanıtlar verilirken bir kullanıcının babasının annesine kuma getirmek için uyguladığı şiddeti anlattığı olaylar okuyanların boğazını düğümledi.
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Twitter'da her gün farklı bir konu gündem oluyor.
Bu kez @psikolojik1ey adlı bir kullanıcı, "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" diye sordu.
Gelen alıntılara ve cevaplar, toplumdaki pek çok insanın maruz kaldığı şiddetin can sıkıcı seviyesini gözler önüne serdi.
@yengecyengec34 adlı bir kullanıcı, kuma getirmek isteyen babasının annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti bu tweetle anlattı:
6 yaşındayken babası annesini saatlerce dövmüş, hatta kadıncağız bayıldıktan sonra su döküp ayıltarak şiddetine devam etmiş.
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Bu kahreden hikayeye pek çok yorum yapıldı.
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