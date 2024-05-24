Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Süper Kupa Tepkisi: “Atatürk ile Ne İlgisi Var Riyad’daki Kupanın?"

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak daha sonra iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Riyad'a gittiler, Atatürk ile ne ilgisi var Riyad'daki kupanın? Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye' dedi.