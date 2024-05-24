Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Süper Kupa Tepkisi: “Atatürk ile Ne İlgisi Var Riyad’daki Kupanın?"
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Süper Kupa Tepkisi: “Atatürk ile Ne İlgisi Var Riyad’daki Kupanın?"
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak daha sonra iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Riyad'a gittiler, Atatürk ile ne ilgisi var Riyad'daki kupanın? Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye' dedi.
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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya gelecekti.
Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemişti.
Bundan dolayı iki kulüp, mücadeleyi oynamama kararı almış ve organizasyon iptal edilmişti.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, yaşananlara yönelik "Riyad’a gittiler, Atatürk ile ne ilgisi var Riyad’daki kupanın? Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye" açıklamasında bulundu.
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