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Görüntüler Ortaya Çıktı! Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Futbolcular Maç Sonunda Tartışmaya Devam Etmiş

Görüntüler Ortaya Çıktı! Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Futbolcular Maç Sonunda Tartışmaya Devam Etmiş

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.05.2024 - 14:56

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının son düdüğü ile birlikte yaşananlar ortaya çıktı. Görüntülerde futbolcuların soyunma odasına yönelirken birbirine küfürler ettiği görüldü.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta iki takım futbolcuları, kavgaya tutuşmuştu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta iki takım futbolcuları, kavgaya tutuşmuştu.

Gerginliğin soyunma odasına giderken de devam ettiği görüldü.

Gerginliğin soyunma odasına giderken de devam ettiği görüldü.

İşte o anlar 👇

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