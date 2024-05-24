Görüntüler Ortaya Çıktı! Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Futbolcular Maç Sonunda Tartışmaya Devam Etmiş
Görüntüler Ortaya Çıktı! Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Futbolcular Maç Sonunda Tartışmaya Devam Etmiş
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının son düdüğü ile birlikte yaşananlar ortaya çıktı. Görüntülerde futbolcuların soyunma odasına yönelirken birbirine küfürler ettiği görüldü.
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta iki takım futbolcuları, kavgaya tutuşmuştu.
Gerginliğin soyunma odasına giderken de devam ettiği görüldü.
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