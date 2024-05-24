Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Öne Çıkan İsmi Mert Hakan Yandaş Kavgaya Dair Konuştu!
Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Öne Çıkan İsmi Mert Hakan Yandaş Kavgaya Dair Konuştu!
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Yandaş ile sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmada birbirine girmişti.
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Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle Mert Hakan Yandaş, beş maç ceza almıştı.
29 yaşındaki orta saha, yaşananlarla ilgili olarak FB TV'ye konuştu.
"Tiyatroya son verdik"
"Fenerbahçe arması hepsine yetti"
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"Onur ve gurur mücadelesi verdik"
"İyi ki varlar"
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