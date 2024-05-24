Türkiye Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaşan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hangi Takımlarla Karşılaşabilir?
Türkiye Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaşan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hangi Takımlarla Karşılaşabilir?
62. Ziraat Türkiye Kupası, sahibini buldu. 2023-2024 sezonunda finalinde Beşiktaş, Traboznspor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Başarısından dolayı UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak olan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.
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Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Al Musrati'nin son dakikada gelen golüyle 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, 11. kez kupayı müzesine götürdü. Gelen başarıyla takım, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi garantiledi.
Play-off aşamasında organizasyona katılacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri 👇
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kuraları, 5 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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