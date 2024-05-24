Türkiye Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaşan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hangi Takımlarla Karşılaşabilir?

62. Ziraat Türkiye Kupası, sahibini buldu. 2023-2024 sezonunda finalinde Beşiktaş, Traboznspor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Başarısından dolayı UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak olan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.