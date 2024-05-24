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Türkiye Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaşan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hangi Takımlarla Karşılaşabilir?

Türkiye Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaşan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hangi Takımlarla Karşılaşabilir?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.05.2024 - 12:58

62. Ziraat Türkiye Kupası, sahibini buldu. 2023-2024 sezonunda finalinde Beşiktaş, Traboznspor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Başarısından dolayı UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak olan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

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Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Al Musrati'nin son dakikada gelen golüyle 3-2 mağlup etti.

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Al Musrati'nin son dakikada gelen golüyle 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, 11. kez kupayı müzesine götürdü. Gelen başarıyla takım, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi garantiledi.

Siyah-beyazlılar, 11. kez kupayı müzesine götürdü. Gelen başarıyla takım, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi garantiledi.

Play-off aşamasında organizasyona katılacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri 👇

Play-off aşamasında organizasyona katılacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri 👇
  • Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kuraları, 5 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kuraları, 5 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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