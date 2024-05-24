Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Şenol Çorlu'dan Gündeme Dair Çarpıcı Tesptitler!
Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Şenol Çorlu'dan Gündeme Dair Çarpıcı Tesptitler!
Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Şenol Çorlu, Engin Verel’le Albüm programına konuk oldu. Sarı-lacivertli kulüpte yardımcılık da yapan Çorlu, futbolculuktan teknik direktörlük kariyerine dair konuştu.
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1984-1992 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan sol kanat, Engin Verel’e konuk oldu.
Eski futbolcu, Albüm programında önemli açıklamalarda bulundu.
Çorlu, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışına ve Türk futbolundaki noksanlara değindi.
Programı buradan izleyebilirsiniz 👇
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