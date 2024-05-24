Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi: İfade Veren İsmail Kartal’ın Oğlu Emre Kaplan Mahkemeye Sevk Edildi
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi: İfade Veren İsmail Kartal’ın Oğlu Emre Kaplan Mahkemeye Sevk Edildi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanana derbi mücadelesi sonrasında yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla savcılıkta ifade veren Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifadeye çağrıldı.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.
Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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