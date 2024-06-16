Azerice Friends'ten 'Inside Out'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları
Azerice Friends'ten 'Inside Out'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları
Merhabalar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da X aleminde birbirinden komik dizi ve film paylaşımları yapıldı. Gelin hemen onlara göz atalım.
Herkese iyi hafta sonları ve iyi bayramlar.
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1. Başlıyoruz!
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2. Biz bir dublaj ülkesiyiz...
4. Dizi tavsiye ederken biz:
5. Yapan illa olmuştur.
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8. Hepimizin bir The Banshees of Inisherin modunda arkadaşı vardır, gizlemeyin.
9. Çok popüler filmleri izlemeyi unutmayalım arkadaşlar...
10. Klas espri:
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12. Sıcakta ne iyi gider ama...
14. İyi bayramlar ve haftaya görüşmek üzere...
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