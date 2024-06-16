Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Azerice Friends'ten 'Inside Out'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları

Azerice Friends'ten 'Inside Out'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 15:01

Merhabalar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da X aleminde birbirinden komik dizi ve film paylaşımları yapıldı. Gelin hemen onlara göz atalım. 

Herkese iyi hafta sonları ve iyi bayramlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Biz bir dublaj ülkesiyiz...

2. Biz bir dublaj ülkesiyiz...
twitter.com

3. Haklı bir isyan.

4. Dizi tavsiye ederken biz:

4. Dizi tavsiye ederken biz:
twitter.com

5. Yapan illa olmuştur.

5. Yapan illa olmuştur.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Matt Bey'den zaten bu beklenir...

7. Hahahahaha.

8. Hepimizin bir The Banshees of Inisherin modunda arkadaşı vardır, gizlemeyin.

8. Hepimizin bir The Banshees of Inisherin modunda arkadaşı vardır, gizlemeyin.
twitter.com

9. Çok popüler filmleri izlemeyi unutmayalım arkadaşlar...

9. Çok popüler filmleri izlemeyi unutmayalım arkadaşlar...
twitter.com

10. Klas espri:

10. Klas espri:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sevenlere duyurulur...

12. Sıcakta ne iyi gider ama...

12. Sıcakta ne iyi gider ama...
twitter.com

13. Artık uyuyabilirsin...

14. İyi bayramlar ve haftaya görüşmek üzere...

14. İyi bayramlar ve haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın