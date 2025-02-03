Ayşe Arman Diyanet'in Açıkladığı Fitre Miktarına Emekli Maaşı Üzerinden Tepki Gösterdi

2025 yılı fitre miktarı, Diyanet tarafından açıklandı. 2024 yılında 130 TL olan fitre miktarı, bu sene 180 liraya yükseldi. Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam yapılmış oldu. Sosyal medyada fitreye gelen zam, asgari ücret zammıyla karşılaştırılırken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.

Ayşe Arman, yaptığı paylaşımda hem emekli maaşına hem de asgari ücrete dikkat çekti.