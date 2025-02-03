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Ayşe Arman Diyanet'in Açıkladığı Fitre Miktarına Emekli Maaşı Üzerinden Tepki Gösterdi

Ayşe Arman Diyanet'in Açıkladığı Fitre Miktarına Emekli Maaşı Üzerinden Tepki Gösterdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 22:00

2025 yılı fitre miktarı, Diyanet tarafından açıklandı. 2024 yılında 130 TL olan fitre miktarı, bu sene 180 liraya yükseldi. Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam yapılmış oldu. Sosyal medyada fitreye gelen zam, asgari ücret zammıyla karşılaştırılırken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.

Ayşe Arman, yaptığı paylaşımda hem emekli maaşına hem de asgari ücrete dikkat çekti.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu sene uygun görülen fitre miktarı da belli oldu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu sene uygun görülen fitre miktarı da belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını açıkladı. Bu sene fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz sene 130 TL olan fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam yapılmış oldu.

Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam gelirken asgari ücrete yeni yılda ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam gelirken asgari ücrete yeni yılda ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları aradaki farka dikkat çekerek tepki gösterirken bir yorum da Ayşe Arman'dan geldi. Ayşe Arman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve onlarca yorum aldı.

Ayşe Arman "Fitre nedir? Yoksullara verilen, bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacına denk gelen para…" diyerek minik bir hesaplama yaptı.

Ayşe Arman "Fitre nedir? Yoksullara verilen, bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacına denk gelen para…" diyerek minik bir hesaplama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı için, günlük fitre bedelini, 180 lira olarak belirledi.

📌 4 kişilik bir ailenin, aylık fitre bedeli: 21 bin 600 lira.

📌 Asgari ücret: 22 bin 104 lira.

📌 En düşük emekli maaşı: 14 bin 469 lira.

"Yani bir ailenin temel gıda ihtiyacını karşılaması için gereken miktar, asgari ücrete neredeyse eşit. Emekliler için ise durum daha da vahim 😞"

"Yani bir ailenin temel gıda ihtiyacını karşılaması için gereken miktar, asgari ücrete neredeyse eşit. Emekliler için ise durum daha da vahim 😞"

Emekli maaşlarının aylık fitre bedelinin altında kaldığına dikkat çeken Arman, paylaşımını ise şu sözlerle noktalandırdı:

'‘Refah’ vaat edilen bir ülkede; halk, fitre hesabı yapıyorsa, ortada büyük bir çelişki yok mu?'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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