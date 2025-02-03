Ayşe Arman Diyanet'in Açıkladığı Fitre Miktarına Emekli Maaşı Üzerinden Tepki Gösterdi
Ayşe Arman Diyanet'in Açıkladığı Fitre Miktarına Emekli Maaşı Üzerinden Tepki Gösterdi
2025 yılı fitre miktarı, Diyanet tarafından açıklandı. 2024 yılında 130 TL olan fitre miktarı, bu sene 180 liraya yükseldi. Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam yapılmış oldu. Sosyal medyada fitreye gelen zam, asgari ücret zammıyla karşılaştırılırken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.
Ayşe Arman, yaptığı paylaşımda hem emekli maaşına hem de asgari ücrete dikkat çekti.
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu sene uygun görülen fitre miktarı da belli oldu.
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Fitre miktarına yüzde 38,4 oranında zam gelirken asgari ücrete yeni yılda ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.
Ayşe Arman "Fitre nedir? Yoksullara verilen, bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacına denk gelen para…" diyerek minik bir hesaplama yaptı.
"Yani bir ailenin temel gıda ihtiyacını karşılaması için gereken miktar, asgari ücrete neredeyse eşit. Emekliler için ise durum daha da vahim 😞"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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