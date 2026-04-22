Aynı Şirkette Yıllarca Kalmak mı Belirli Aralıklarla İş Değiştirmek mi? Maaş Artışı Nasıl Etkileniyor?

Aynı şirkette uzun süre çalışanların maaş artışları genelde yıllık performans değerlendirmelerine bağlı oluyor. Bu artışlar çoğu zaman enflasyon ve küçük bir iyileştirme seviyesinde kalıyor. Şirketler içerideki çalışanlara büyük sıçramalar yapmak konusunda temkinliler çünkü bütçe dengesini önemsiyorlar Ne kadar iyi olursanız olun, sistem sizi belli bir bantta tutmaya çalışıyor. Haliyle bu da zamanla piyasaya göre geride kalmanıza neden olabilmekte. Ama işin iyi tarafı, gelirin öngörülebilir olması ve sürpriz yaşanmaması.