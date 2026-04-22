Aynı Şirkette Yıllarca Kalmak mı Belirli Aralıklarla İş Değiştirmek mi? Maaş Artışı Nasıl Etkileniyor?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 14:01

Kariyer yolculuğunuzda bir ağaç gibi tek bir yere kök salmak ile bir göçebe gibi yeni meralar keşfetmek arasında kalmak modern zamanların en büyük ikilemlerinden biri. Peki konunun detayları neler? Aklınızda soru işareti kalmaması için detaylara birlikte bakalım!

Aynı şirkette kalmak istikrarlı olsa da sınırlı maaş artışları getiriyor.

Aynı şirkette uzun süre çalışanların maaş artışları genelde yıllık performans değerlendirmelerine bağlı oluyor. Bu artışlar çoğu zaman enflasyon ve küçük bir iyileştirme seviyesinde kalıyor. Şirketler içerideki çalışanlara büyük sıçramalar yapmak konusunda temkinliler çünkü bütçe dengesini önemsiyorlar Ne kadar iyi olursanız olun, sistem sizi belli bir bantta tutmaya çalışıyor. Haliyle bu da zamanla piyasaya göre geride kalmanıza neden olabilmekte. Ama işin iyi tarafı, gelirin öngörülebilir olması ve sürpriz yaşanmaması.

Yeni bir işe geçmek maaş pazarlığında elinizi inanılmaz derecede güçlendiriyor.

Yeni bir işe geçtiğinizde maaş pazarlığı sıfırdan başlıyor ve burada eliniz daha güçlü oluyor. Şirketler sizi kazanmak için mevcut maaşınızın üzerine çıkmak zorunda. Bu nedenle iş değiştiren kişiler genelde yüzde 20 ile 50 arasında artışlar görebiliyor. Özellikle talep gören bir alandaysanız bu oran daha da yükselebilmekte. Piyasa çoğu zaman içeride olduğundan daha cömert davranıyor.

Uzun süre aynı yerde kalırsanız gizliden gizliden maaş kaybı yaşıyorsunuz.

Siz içeride sabit bir hızla ilerlerken dışarıdaki piyasa çok daha hızlı hareket ediyor. Yeni işe giren birinin sizinle benzer pozisyonda sizden daha yüksek maaş alması oldukça yaygın bir durum. Tabii bu, çoğu zaman moral bozucu olabiliyor fakat şirket açısından normal kabul ediliyor. Çünkü dışarıdan yetenek çekmek daha maliyetli. Siz içeride kaldıkça bu fark yavaş yavaş açılıyor. Ve fark ettiğinizde yıllar içinde ciddi bir gelir kaybı yaşamış olabiliyorsunuz.

Sık iş değiştirirseniz kısa vadede kazanırsınız ancak uzun vadede soru işareti oluşturursunuz.

Her 1-2 yılda bir iş değiştirirseniz maaşınız hızlı şekilde artacaktır. Ancak bu durum CV’nizde istikrar konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle bazı şirketler uzun süreli bağlılık görmek istiyor. Sürekli geçiş yapan biri ise riskli olarak görünebiliyor. Bu yüzden ileride bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Yani burada hız ile güven arasında bir denge kurmanız gerekiyor.

Aynı şirkette yükselirseniz maaş yerine unvan kazanma olasılığınız var.

Şirket içinde terfi almak oldukça değerli fakat ne yazık ki her zaman maaşa aynı oranda yansımıyor. Bazen daha fazla sorumluluk alsanız bile maaş artışı beklentinizin altında kalabiliyor. Çünkü şirket sizi zaten içeride tutuyor ve pazarlık gücünüz sınırlı. Bu nedenle bazı kişiler unvan aldıktan sonra iş değiştirerek bu unvanı gelire dönüştürüyor.

İş değiştirenler piyasa değerini sürekli güncel tutuyor.

Her iş değişikliği aslında kendinizi piyasaya yeniden sunmanız anlamına geliyor. Otomatik olarak bu sayede değerinizin güncel kalmasını sağlıyor. Aynı yerde kalan kişiler ise çoğu zaman kendi değerlerinin farkına varamayabiliyor. Çünkü karşılaştırma yapacak yeterli veri olmuyor.

Yan haklar açısından aynı şirkette uzun süre kalmak daha avantajlı.

Maaş tek başına yeterli bir kriter değil. Uzun süre aynı şirkette kalan kişiler genelde daha iyi yan haklar elde ediyor. Özel sağlık sigortası, ekstra izinler ve esnek çalışma gibi avantajlar zamanla artabiliyor. Ayrıca iş ortamına alışmış olmak da önemli bir konfor sağlamakta.

Buradaki en ideal strateji dengeli hareket etmek.

Ne sürekli aynı yerde kalmak ne de sürekli iş değiştirmek tek başına doğru bir yaklaşım değil esasında. En sağlıklı strateji doğru zamanlarda doğru kararlar almak! Genelde 2 ile 4 yıl arası bir döngü ideal kabul ediliyor. Önce öğrenir, katkı sağlar ve değer üretirsiniz, ardından piyasayı test edersiniz. Böylece hem deneyim hem de maaş açısından maksimum verim elde edersiniz.

