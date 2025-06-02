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Aynı Dizide Olan Çiftleri Yarıştırıyoruz!

Aynı Dizide Olan Çiftleri Yarıştırıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 13:01

Diziler sadece hikayeleriyle değil, içindeki aşklarla da kalbimizi fethediyor. Bazı çiftler var ki replikleriyle, bakışlarıyla, kavgalarıyla ve barışmalarıyla ekran başında bizi mest ediyor. Bu testte yerli ve yabancı dizilerden en çok konuşulan çiftleri senin beğenine sunuyoruz. Bakalım senin gönlündeki tahtta kimler var?

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1. Aşk-ı Memnu dizisinde favori çiftin kim?

2. Kızılcık Şerbeti’nde favori çiftin kim?

3. Game of Thrones dizisinde favori çiftin kim?

4. How I Met Your Mother dizisinde favori çiftin kim?

5. Kardeşlerim dizisinde favori çiftin kim?

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6. Emily in Paris dizisinde favori çiftin kim?

7. Kara Sevda dizisinde favori çiftin kim?

8. İçerde dizisinde favori çiftin kim?

9. Aşk 101 dizisinde favori çiftin kim?

10. The Vampire Diaries dizisinde favori çiftin kim?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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