Aynı Dizide Olan Çiftleri Yarıştırıyoruz!

Diziler sadece hikayeleriyle değil, içindeki aşklarla da kalbimizi fethediyor. Bazı çiftler var ki replikleriyle, bakışlarıyla, kavgalarıyla ve barışmalarıyla ekran başında bizi mest ediyor. Bu testte yerli ve yabancı dizilerden en çok konuşulan çiftleri senin beğenine sunuyoruz. Bakalım senin gönlündeki tahtta kimler var?