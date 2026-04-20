article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Aynalarda ve Camlarda Asla İz Bırakmayan O Efsanevi Taktiği Veriyoruz!

Özge - Onedio Üyesi
20.04.2026 - 09:08

Ev temizliğinde en zor adımlardan biri pencere ve cam temizliğidir. Çünkü doğru temizlenmediğinde üstü hemen toz, parmak izi ve çeşitli lekelerle dolan bu yüzeyler, mekanın genel görünümünü yakından etkiler. İzli kalmış bir cam, bulanık görüntü yaratırken aynı zamanda içeri giren ışık kalitesini düşürür. Üstü su izleri ve çeşitli lekelerle dolu bir ayna ise hem görüntü netliğini önler hem de ne kadar temiz olsa da evin ve odanın kirli görünmesine neden olur. 

Dolayısıyla sürekli farklı yöntemler deniyor ama bir türlü arzu ettiğiniz pırıl pırıl görünümü elde edemiyorsanız, bu ayna ve cam silme tekniklerine mutlaka bakmalısınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cam ve aynalar ne sıklıkla temizlenmeli?

Tertemiz cam ve aynalara sahip olmanın ilk adımı, düzenli temizliktir. Bu yüzeylerin belirli periyotlar halinde temizlenmesi, hem temizlik işlemini kolaylaştırır hem de evinizin her zaman ferah kalmasını sağlar. Genellikle banyodaki aynaların haftada bir, yatak odaları ve salon gibi yerlerdeki aynaların iki haftada bir temizlenmesi yansıma netliğini korumanız açısından yeterlidir. 

Söz konusu, temizliği nispeten daha zor olan pencereler olduğunda ise durum tamamen hava koşullarına, evde evcil hayvan veya çocuk bulunma gibi faktörlere bağlıdır. Ancak bahar temizliği gibi genel temizliklerin dışında ortalama ayda bir yapacağınız hızlı bir temizlikle, pencerelerinizi sürekli pırıl pırıl tutabilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler neler?

Cam ve ayna temizliğinde en çok tartışılan konulardan biri, kullanılacak malzemelerdir. Genellikle gazete kağıdı ve yoğun kir sökücü solüsyonların, temizliği kolaylaştığı sanılır. Halbuki gazete kağıdı yüzeyleri çizme, yoğun kimyasal içerikli solüsyonlar iz bırakma riski taşır. Bunlar yerine kullanılacak temizlik malzemeleri, hemen her evde kolayca bulunan ürünlerdir.

  • Sirke karışımı; ucuz, kimyasal barındırmayan ve çoğu temizleyiciden çok daha etkili bir üründür. Bir sprey şişesine su ve sirke karışımı koymak, yüzeyleri kirden söküp atar.

  • Bulaşık deterjanı ve sabun; çok kirli pencerelerde, zorlu dış lekeyi gevşetmeye yardımcı olur.

  • Mikrofiber bez; yüksek emiciliğiyle yüzeylerde su izi kalmasını önler. Cam temizliğinde biri kirleri giderme, biri parlatma aşamasında kullanılacak en az iki mikrofiber beze ihtiyaç vardır.

  • Silecekler ve moplar; özellikle erişilmesi güç dış camları silmeyi kolaylaştırır.

  • Eldivenler; tamamen isteğe bağlı fakat kullanışlı ürünlerdir. Özellikle uzun süre suya ve sirkeye temas etmenin yaratacağı olumsuz etkileri önler.

Ev yapımı solüsyon önerisi

Cam ve ayna temizliğinde, market kimyasallarının yerine evde hızlıca kendi solüsyonunuzu yapabilirsiniz. Üstelik içinde kimyasal barındırmayan bu tür karışımlar, genellikle birçok paketli üründen çok daha etkili bir temizlik yapmanızı sağlar. Boş bir sprey şişesine 1:1 ölçekte saf su ve beyaz sirke koyup karıştırarak, en doğal ve etkili kir sökücüyü elde edersiniz. Üstelik hazırlanan bu karışımı ayna ve camların dışında, hemen her yüzeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Eğer yüzeylerde biriken kir fazlaysa hazırladığınız karışıma sadece bir damla sıvı bulaşık deterjanı ekleyebilirsiniz. Böylece katı ve uzun süreli tabakaları zorlanmadan çıkarmış olursunuz.

En doğru pencere temizliği nasıl olur?

Pencere temizliğinde öncelikle dış yüzeylerde biriken yoğun kir kalıntıların giderilmesi gerekir. Bu aşamada elinize eldiveninizi takarak önce çerçeve kısımlarını temizlemeniz, ardından cam yüzeye geçmeniz daha doğrudur. Böylece çerçeve temizliği sırasında akan suların iz bırakmasını önlersiniz. 

Yoğun kirleri giderirken içinde bulaşık deterjanı, sirke ve su bulunan solüsyonu kullanmanız daha iyidir. Bu şekilde yoğun kirleri çıkarmak için fazla uğraşmaz ve zamandan tasarruf edersiniz. Kir miktarının çok olduğu durumlarda önce deterjanlı solüsyon, ardından sadece sirke bulunan karışımı kullanacak şekilde iki aşamalı bir sistem geliştirebilirsiniz. Elbette alanınız eğer uygunsa, ön temizlik aşamasında, hortumla su püskürtmeyi de tercih edebilirsiniz. 

Eğer iki aşamalı temizlik adımını uygulayacaksanız, ilk adımda silecek benzeri bir ekipman kullanarak yoğun kalıntıları daha hızlı giderebilirsiniz. Böylece daha sonra geçeceğiniz adımda sadece parlatmaya odaklanmış olursunuz.

Cam ve ayna yüzeyler nasıl parlatılır?

Mikrofiber bez ve sirkeli su karışımı, cam ve ayna yüzeylerde pırıl pırıl görünümün anahtarıdır. Çözeltiyi doğrudan yüzeye püskürterek ve akmasını beklemeden mikrofiber bezle silmeye başlayabilirsiniz. Dikey veya yatay hareketler yerine dairesel hareketler uygularsanız, bezin nemi daha iyice içine çekmesini sağlar ve yüzey parlaklığını artırırsınız. Bez fazla nemlendiğinde ise su emme kapasitesine ulaşmış demektir. Bu durumda elinize yeni bir kuru mikrofiber bez alarak kalan yüzeyleri temizlemeye devam edebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buğulanma nasıl önlenir?

Eğer camlarınız ve aynalarınız temizledikten sonra buğulu görünüyorsa, ortamı havalandırmak en iyisidir. Çünkü kapı ve camlar kapalı olduğunda, iç mekandaki nemlenme artar ve yüzeylerde kurumadan kalan su tanecikleri buhara dönüşür. Bu can sıkıcı durumu önlemek için parlatma aşamasında yüzeylerde hiçbir su tanesi kalmamasına özen göstermeniz ve odayı havalandırmanız gerekir.

Cam temizliği günün hangi saati yapılmalı?

Mükemmel parlaklıkta bir cam temizliği için günün doğru saatini tercih etmeniz gerekir. Cam temizliğinde en çok kaçırılan fakat temizlik kalitesini yakından etkileyen bu püf nokta, size fazlasıyla zaman kazandırabilir. Güneş ışığının yüzeylere dik geldiği saatlerde ya da güneşli ve güzel havalarda temizlik yapmak, camlarda iz oluşmasına neden olabilir. Çünkü bu saatlerde güneş ışınları cama dik açıyla gelerek yüzeye sıktığınız solüsyonu daha hızlı kurutur. Bunun yerine havanın serin olduğu sabah saatlerini ya da güneşin etkisini yitirdiği akşamüstü saatlerini tercih edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın