Aydın'da Bir Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Gece Müdürünün İşine Son Verildi
Aydın'da Bir Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Gece Müdürünün İşine Son Verildi
Aydın'da bir oteldeki gece müdürünün kedileri torbaya koyup öldürdüğüne dair bir video ortaya çıktı. İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre gece müdürünün görevine son verildi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti.
Keloğlan, kedi Eros'un ölümüne neden olmuş ve şahsın aldığı ceza sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Daha kimse kedi Eros'un ölüm haberini atlatamamışken geçtiğimiz saatlerde Aydın'da bulunan Seven For Life otelinin gece müdürünün kedileri yakalayıp torbaya koyarak öldürdüğüne dair bir video ortaya çıktı.
İşte o anlar 👇🏻
İbrahim Haskoloğlu, yaptığı paylaşımda oteli arayarak yaşanan olayı doğruladığını ve müdürün işine son verildiğini belirtti.
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Haskoloğlu'nun paylaşımı 👇🏻
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