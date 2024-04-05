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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mazbatası Yemekhanede Verildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mazbatası Yemekhanede Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.04.2024 - 14:03

Sözcü’de yer alan habere göre; Aydın'da üç dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu, mazbatasının adliye yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi.

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Aydın'da yüzde 50 oy alarak AK Partili rakibine 14 puan fark atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üçüncü dönemine başladı.

Aydın'da yüzde 50 oy alarak AK Partili rakibine 14 puan fark atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üçüncü dönemine başladı.

Mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle alan Çerçioğlu, bu duruma tepki gösterdi. Binanın çürük olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yemekhanede düzenlenen mazbata törenine isyan etti.

Mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle alan Çerçioğlu, bu duruma tepki gösterdi. Binanın çürük olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yemekhanede düzenlenen mazbata törenine isyan etti.

Çerçioğlu, şunları söyledi:

Çerçioğlu, şunları söyledi:

“Siz de arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz. Sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar, doğru mu? Aydın'ı, Türkiye'ye rezil etmeyin. Sakın o yemekleri, tabakları, çaydanlığı falan çekmeyin.  Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına veya o ilçedeki, merkezindeki belediye başkanına adliyenin yemekhanesinde mazbata verilir. Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Utanç verici bir şey ya. Utanç verici ya. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte kaybetmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi Aydın'da bu.”

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