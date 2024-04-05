Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mazbatası Yemekhanede Verildi

“Siz de arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz. Sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar, doğru mu? Aydın'ı, Türkiye'ye rezil etmeyin. Sakın o yemekleri, tabakları, çaydanlığı falan çekmeyin. Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına veya o ilçedeki, merkezindeki belediye başkanına adliyenin yemekhanesinde mazbata verilir. Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Utanç verici bir şey ya. Utanç verici ya. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte kaybetmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi Aydın'da bu.”