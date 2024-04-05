Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mazbatası Yemekhanede Verildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mazbatası Yemekhanede Verildi
Sözcü’de yer alan habere göre; Aydın'da üç dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu, mazbatasının adliye yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi.
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Aydın'da yüzde 50 oy alarak AK Partili rakibine 14 puan fark atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üçüncü dönemine başladı.
Mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle alan Çerçioğlu, bu duruma tepki gösterdi. Binanın çürük olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yemekhanede düzenlenen mazbata törenine isyan etti.
Çerçioğlu, şunları söyledi:
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