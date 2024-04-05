Megastar Tarkan’ın Kuzeni Servet Tevetoğlu’na Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
Megastar Tarkan’ın Kuzeni Servet Tevetoğlu’na Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanda yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz (28) cinayetine ilişkin ünlü şarkıcı Tarkan’ının kuzeni Servet Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik “Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise “7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum” şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu ise beraatini istediğini söyledi.
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