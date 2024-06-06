Ayça Ayşin Turan'ın Furkan Andıç ile Birlikte Başrol Oynayacağı Film Belli Oldu!
Ayça Ayşin Turan'ın Furkan Andıç ile Birlikte Başrol Oynayacağı Film Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan'ın yeni film projesi belli oldu. Detaylar içerikte!
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'Meryem', 'Zemheri', 'Hakan: Muhafız' ve 'Sen İnandır' dizilerindeki performanslarıyla izleyicilerin beğenerek izlediği Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu bu yaz bir sinema filminde başrolde oynayacak. Bir Film imzalı filmin adı 'Gölgede 39 Derece' olacak.
Filmin yönetmen koltuğunda 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin yönetmeni Tunç Şahin otururken senaryosunu 'Poyraz Karayel' dizisinin senaryo ekibinde de bulunmuş olan Uygar Şirin yazacak.
Temmuz ayının ilk haftasında çekimlerine İzmir'de başlanacak 'Gölgede 39 Derece' filminde Turan'ın partnerinin kim olacağı da belli oldu. 'Meryem' dizisinde Ayça Ayşin Turan ile partner olan Furkan Andıç güzel oyuncuya eşlik edecek.
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