article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ayasofya'da Provokasyon Yapan Turistler Tutuklandı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2026 - 17:14

Ayasofya Camii'nde provokatif içerikli sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Bayrak üzerinde 'Ya Ortodoks ol ya da öl' sözlerinin yazılı olduğu öğrenilirken 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görüntüler 9 Nisan tarihinde kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı. Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın