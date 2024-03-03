Avukat, Müvekkiline Yatan Nafakaya 9 Yıl Boyunca El Koydu: “Unutmuşuz, Parayı da Yemişiz” Dedi
Avukat, Müvekkiline Yatan Nafakaya 9 Yıl Boyunca El Koydu: “Unutmuşuz, Parayı da Yemişiz” Dedi
Ankara’da, müvekkili emekli hemşire Ayşe Ç.'nin 2 çocuğu için eski eşinin ödediği 400 lira nafakayı 9 yıl boyunca aldığı suçlamasıyla avukat Hasan C.'ye, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Avukata, pişman olması ve sabıkası bulunmaması indirim nedeni sayılarak 9 ay 10 gün hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kendini savunan avukat “Biz o dosyayı kaldırmışız, unutmuşuz ve o parayı yemişiz” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emekli hemşire Ayşe Ç., eşinden boşanırken, mahkemenin 2 çocuğu için toplam 400 lira olarak belirlediği nafaka bedelini 9 yıl boyunca kendisine teslim etmeyen avukatı Hasan C. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat Hasan C.'ye, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan önce 1 yıl 15 gün hapis ve 500 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, sanığın söz konusu parayı soruşturma aşamasında ödemesi, pişmanlık göstermesi ve sabıkasız olmasını da göz önünde bulundurarak cezayı 9 ay 10 gün hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına düşürüp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Ayşe Ç. karara tepki gösterdi, yaşananları şu şekilde anlattı:
Ayşe Ç.'nin yeni avukatı Hüseyin Kırhan ise şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda