Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Haftanın Bir Günü Çorba ve Meyve Satılacak
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Haftanın Bir Günü Çorba ve Meyve Satılacak
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ok...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Sağlıklı Besleniyorum’ projesi kapsamında okul kantinlerinde çorba günü ve meyve günü düzenlenecek. Okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla karar duyuruldu.
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Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla karar duyuruldu.
İlgili yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.
Milliyet’te yer alan habere göre; MEB, proje kapsamında öğrencilerin katılımlarını artırmak için okul kantinlerinde asılması için afişler de hazırladı.
Afişlerde ‘Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta’, Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana’, ‘Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?’, ‘Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler’ gibi sloganlar yer aldı.
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