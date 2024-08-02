Avrupa ve Amerika’nın Aksine Türkler Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarır?
Avrupa ve Amerika’nın Aksine Türkler Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarır?
Evet, hepimizin bildiği gibi, Türkler eve girerken ayakkabılarını çıkarırlar. Ama bu sadece bizde mi var, yoksa dünya genelinde de böyle mi? Ve en önemlisi, neden böyle yapıyoruz?
Hadi gelin, neden ayakkabılarımızı çıkarıyoruz, hep birlikte keşfedelim!
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Temizlik, temizlik, temizlik!
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Geleneksel bir alışkanlık.
Kültürel farklılıklar...
Bir de şu meşhur "evin kızı" temizliği var.
Biz Türkler olarak dışarısı ve içerisi arasındaki farkı net bir şekilde ayırırız.
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