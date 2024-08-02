Avrupa ve Amerika’nın Aksine Türkler Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarır?

Düşünsene, minik yavrularımız yerde emekleyerek dolaşıyor, oyuncaklarıyla oynuyor. Eğer ayakkabılarla eve girersek, dışarıdaki tüm kir ve mikropları eve taşırız. Bu da çocuklarımızın ve bebeklerimizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çocuklar ve bebekler, bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için dışarıdan gelen mikroplara karşı daha hassas. Bu yüzden, onların sağlığını korumak adına ayakkabılarımızı kapının önünde çıkarırız.

Ayakkabısız bir ev, aynı zamanda çocuklarımızın yerlere düşen yiyecekleri güvenle alıp yiyebilmelerini de sağlar. Küçük çocuklar bazen ellerindeki yiyecekleri yere düşürür ve tekrar alıp yemeye çalışırlar. Eğer zemin temiz değilse, bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir. Ama temiz bir zemin, bu tür durumları minimize eder ve çocuklarımızın sağlığını korur.