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Avrupa Ligi'nde Yengilsiz Athletic'i 4-1'le Geçen Beşiktaş'a Gelen Tepkiler

Avrupa Ligi'nde Yengilsiz Athletic'i 4-1'le Geçen Beşiktaş'a Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 20:58

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Avrupa Ligi'nde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Athletic Club karşısında üç farklı kazandı. Futbolseverler, oynanan oyundan oldukça etkilendi. Norveçli çalıştırıcıya sosyal medyadan övgüler yağdı.

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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3. galibiyeti aldı ve son 24’e kalma şansını son hafta oynanacak Twente müsabakasına bıraktı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3. galibiyeti aldı ve son 24’e kalma şansını son hafta oynanacak Twente müsabakasına bıraktı.

1. Solskjaer'in takıma dokunuşu şimdiden fark yarattı. 👇

1. Solskjaer'in takıma dokunuşu şimdiden fark yarattı. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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