AVM'lerde Yemek Yerlerinin Hep Üst Katlarda Olmasının Stratejik Nedenleri
AVM'lerde Yemek Yerlerinin Hep Üst Katlarda Olmasının Stratejik Nedenleri
Alışveriş merkezlerinde yemek yeme alanlarının çoğu neden hep en üst katlarda yer alır? Birçok kişi bu soruyu merak etmiştir. Eskiden AVM’lerin alt katlarında genellikle fast-food alanları yer alırken zamanla alışveriş merkezleri bu düzeni değiştirdi. Peki üst katlarda yemek alanları olması aslında neyi değiştiriyor? İşte AVM’lerdeki bu yerleşim düzeninin ardındaki dikkat çekici sırlar.
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AVM'de yemek yemek istediniz ama bütün katları çıkanız lazım. Peki ama yemek alanları neden hep üst katta yer alıyor? Eskiden AVM’ler sadece alışveriş ve eğlence amacıyla tercih edilirdi, yemek yemek ise genellikle geçiştirilirdi.
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Ama günümüzde alışveriş merkezleri sadece mağaza zincirlerinden oluşan alanlar olmaktan çıkıp sosyal yaşamın merkezi haline gelmeye başladı. Tüketicilerin yemekle ilgili alışkanlıkları değiştikçe AVM’ler de bu değişime ayak uydurdu.
Bir zamanlar fast-food’lardan oluşan yemek alanları şimdilerde daha geniş ve çeşitli bir gastronomi deneyimine dönüştü. Alışveriş merkezlerinde yemek bölümlerinin üst katlarda olmasının en büyük sebebi aslında bir tür stratejidir.
AVM tasarımcıları ziyaretçilerin her katı gezmesini sağlamak için yemek alanlarını üst katlara yerleştirir. Böylece tüketici yemek katına ulaşmaya çalışırken bir yandan gözü mağazalardaki kıyafetlerde olacak.
Bu, yalnızca alışveriş değil aynı zamanda yemek için de ziyaretçi çekmenin bir yoludur. Üst katlarda yer alan geniş yemek alanları genellikle ziyaretçilerin bir mola vermek için de tercih ettiği alanlardır. Geleneksel food court düzeni hala AVM'lerde yer bulsa da son yıllarda restoranların varlığı önemli ölçüde arttı.
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Özellikle daha lüks ve farklı bir yemek deneyimi sunan restoranlar AVM’lerin üst katlarında veya teraslarında yer alıyor. Fine dining restoranlar hem AVM’ye gelen ziyaretçilere farklı bir seçenek sunuyor hem de alışveriş merkezinin modern yüzünü yansıtıyor.
Bu restoranlar sadece yemek değil aynı zamanda bir sosyal ortam oluşturmayı amaçlıyor. İnsanlar AVM’lere yemek yemek için gelmektense bir etkinlik gibi sosyal bir deneyim için gelmeye başlıyorlar.
Food courtlar (yemek alanları) genellikle hızlı bir şekilde yemek yenilen, pratik ve fonksiyonel alanlar olarak tasarlanır. Bu alanlar genellikle sert zeminler, dayanıklı malzemelerle döşenmiş olup, kolayca temizlenebilen yüzeylerle donatılır.
Bu tasarım yemek yenilen yerlerin daha hijyenik ve kullanışlı olmasını sağlar. Ama geniş alanlar ve açık mekanlar bazen akustik sorunlara yol açabilir ve yankılanmalara neden olabilir. Yine de ziyaretçilerin hızlıca yemek yiyip çıkabilecekleri pratik mekanlar sunmak AVM'lerin temel amacını oluşturuyor.
Alışveriş merkezlerinin gelişimi sadece fiziksel yapılarıyla sınırlı kalmadı; burada yediğimiz yemekler, içtiğimiz içecekler de değişti. Gelişen şehir hayatı, artan sosyal medya etkisi ve değişen yaşam tarzları insanların AVM’lere olan bakış açısını dönüştürdü.
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İnsanlar artık AVM’lerde vakit geçirmek, alışveriş yapmak kadar farklı restoranlarda yemek yemek, yeni tatlar keşfetmek için de zaman harcıyor. Bu yüzden yemek katları AVM’lerin en çok ilgi gören alanlarından biri haline geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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