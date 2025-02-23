Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Minik Kızının Zendaya'ya Benzerliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Minik Kızının Zendaya'ya Benzerliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Survivor şampiyonu Avatar Atakan’ın minik kızı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü dövüşçü ve fenomenin eşi Serap Korkmaz ile olan mutlu evliliğinden dünyaya gelen Zenia, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Minik kızın hangi ünlü isme benzediği konusunda sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanırken, bazıları ünlü Hollywood yıldızı Zendaya’ya, bazıları ise Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’a benzetti.
Bakalım siz kime benzeteceksiniz... Buyrun içerimize 👇
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Onu Survivor sayesinde tanıdık, parkurlarda gösterdiği mücadeleyle gönülleri fethetti.
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Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi.
Eşi Serap Arslan ile mutlu evliliklerini ve çocuklarıyla olan eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü sporcu, zaman zaman bazı paylaşımlarıyla eleştiri de alıyor.
Son olarak, Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın kızı Zenia, sosyal medyada büyük bir benzetme furyasının ortasına düştü.
Ancak bazı takipçiler Zenia’nın bir başka ünlü isme, Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’a benzediğini savundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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