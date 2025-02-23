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Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Minik Kızının Zendaya'ya Benzerliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Minik Kızının Zendaya'ya Benzerliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 13:18

Survivor şampiyonu Avatar Atakan’ın minik kızı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü dövüşçü ve fenomenin eşi Serap Korkmaz ile olan mutlu evliliğinden dünyaya gelen Zenia, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Minik kızın hangi ünlü isme benzediği konusunda sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanırken, bazıları ünlü Hollywood yıldızı Zendaya’ya, bazıları ise Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’a benzetti. 

Bakalım siz kime benzeteceksiniz... Buyrun içerimize 👇

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Onu Survivor sayesinde tanıdık, parkurlarda gösterdiği mücadeleyle gönülleri fethetti.

Onu Survivor sayesinde tanıdık, parkurlarda gösterdiği mücadeleyle gönülleri fethetti.

2016 yılında katıldığı Survivor’da şampiyon oldu ve 'Avatar' lakabıyla hafızalara kazındı. O günden bu yana spordaki başarısını, dövüş kariyerini ve aile hayatını sosyal medyada sık sık paylaşarak adından söz ettiriyor. Bahsettiğimiz kişi tabii ki de Atakan Arslan.

Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi.

Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi.

Mutlu evliliklerinden 2018 yılında ilk çocukları Leon Arslan dünyaya geldi. 2023 yılında ise kızları Zenia’yı kucaklarına aldılar. Çift, sosyal medyada oldukça aktif ve eğlenceli aile içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Eşi Serap Arslan ile mutlu evliliklerini ve çocuklarıyla olan eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü sporcu, zaman zaman bazı paylaşımlarıyla eleştiri de alıyor.

Eşi Serap Arslan ile mutlu evliliklerini ve çocuklarıyla olan eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü sporcu, zaman zaman bazı paylaşımlarıyla eleştiri de alıyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce bir paylaşımında eşi ve çocuklarıyla olan bir fotoğrafının altına “Fabrika her zaman üründen daha önemlidir” notunu düşerek büyük tepki çekmişti. Atakan da gelen eleştiriler üzerine sert bir yanıt vermişti.

Detaylar için içeriğimiz şöyle bırakıyoruz:

Son olarak, Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın kızı Zenia, sosyal medyada büyük bir benzetme furyasının ortasına düştü.

Son olarak, Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın kızı Zenia, sosyal medyada büyük bir benzetme furyasının ortasına düştü.

Takipçileri minik kızı, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Zendaya’ya benzetti. Öyle ki, Atakan Arslan da bu benzetmeyi fark ederek kızının fotoğrafını Zendaya ile yan yana koydu ve 'Pek çok mesaj gelmiş Zendaya’ya benzemiş diye. Andırıyor gibi!' notunu ekledi.

Ancak bazı takipçiler Zenia’nın bir başka ünlü isme, Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’a benzediğini savundu.

Ancak bazı takipçiler Zenia’nın bir başka ünlü isme, Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’a benzediğini savundu.

Sosyal medyada bu benzetme üzerinden esprili paylaşımlar da yapıldı. Peki sizce Zenia daha çok kime benziyor? Zendaya mı, yoksa Selda Bağcan mı? Gelin yanıt vermeden önce bu güzeller güzeli minik Zenia'na biraz daha yakından bakalım.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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