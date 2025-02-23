Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Minik Kızının Zendaya'ya Benzerliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Takipçileri minik kızı, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Zendaya’ya benzetti. Öyle ki, Atakan Arslan da bu benzetmeyi fark ederek kızının fotoğrafını Zendaya ile yan yana koydu ve 'Pek çok mesaj gelmiş Zendaya’ya benzemiş diye. Andırıyor gibi!' notunu ekledi.