Auranı Yükseltecek Kombini Söylüyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 14:01

Bazı insanlar içeri girdiği anda hemen dikkat çekiyor. Bu sadece fiziksel görüntüyle ilgili değil aslında, kıyafetler de bunu sağlıyor. Doğru kombinle ortaya çıkan aura da bir başka oluyor! Peki sen nasıl bir kombin yaparsan auran yükselir, merak ediyor musun?

1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!

2. Yaşını da seçer misin?

3. Senin için hangisi daha önemli?

4. Senin dolabını hangi kelime daha iyi tanımlar?

5. İnsanlar genelde seni nasıl tanımlar?

6. Dolabında hangi renk daha baskın?

7. Hangi kombin seni daha çok mutlu eder?

8. Modayı yakından takip eder misin?

9. Aksesuar kullanır mısın?

Sen minimal bir kombinle auranı yükseltebilirsin!

Senin auran netlik seviyor. Yani gösterişten ve fazlalıklardan uzak kombinler tam senlik. Gereksiz detaylar ve abartılı parçalar sende hiç iyi durmuyor diyebiliriz. Sen sade olmayı tercih ediyorsun ama bu sadelik seni sıradanlaştırmıyor. Tam tersi sana bir özgüven katıyor. Bu kombinler senin tam olarak ne istediğini bildiğini gösteriyor hatta!

Peki nasıl bir kombin yapmalısın?

Siyah düz kesim pantolon üzerine basic bir tişört ya da gömlek olabilir. Altına da sneaker uygun olabilir. Aksesuar olarak ise bir saat yeter de artar!

Sen doğal şık bir kombinle auranı yükseltebilirsin!

Senin auranın kaynağı rahatlık. Rahatlık dediysek özensizlikten bahsetmiyoruz elbette. Sen bu doğal şık kombinleri en iyi şekilde yapıp taşıyorsun. Sert bir görünüm yerine daha yumuşak duruşları seviyorsun. Bunlar sana çok yakışıyor elbette. Bu kombinle doğallığın senin için yeterli olduğu mesajını veriyorsun. Bu tarzınla samimiyetin de öne çıkıyor!

Peki nasıl bir kombin yapmalısın?

Senin kombininin esas parçası keten pantolon. Bol paça keten pantolon üzerine salaş bir tişört olabilir. Altına sneaker ile bu kombini tamamlamak mümkün.

Sen dikkat çeken bir kombinle auranı yükseltebilirsin!

Sen geri planda kalmayı pek sevmiyorsun. Hep önde olmak istiyorsun. Bunu da kombinlerinle yapıyorsun elbette. İnsanların seni fark etmesini istediğin için sen stilini konuşturuyorsun. Standart, iddiasız kombinler hiç sana göre değil yani. Sen yaptığın kombinlerle bir tarzın olduğunu ortaya koyuyorsun aslında. Kombinlerini gören herkes senin bir tarzın olduğunu ilk bakışta anlıyor zaten!

Peki nasıl bir kombin yapmalısın?

Desenli bir pantolon kombininin iddialı parçası olur. Bu iddialı parçayı kontrast renklerle tamamlayabilirsin. Kombininde aksesuarlar da ilgi çekici olmalı tabii.

Sen sert bir kombinle auranı yükseltebilirsin!

Senin auran sıcak bir aura değil, daha keskin. Herkesin tek seferde anlayabileceği bir tarzın yok, bu da senin merak edilmene neden oluyor. Tek seferde çözülmeyen yapın kombininde kendini belli ediyor. Yaptığın kombin güçlü bir karakter ortaya koyuyor. 

Peki nasıl bir kombin yapmalısın?

Senin yapman gereken tek renk kombinler. Koyu tonların ağırlıkta olduğu kombinde lacivert, siyah gibi renkler kullanabilirsin. Aksesuarlar ise daha minimal olabilir.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
