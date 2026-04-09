Mert Demir Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Mert Demir Hakkındaki Detaylar

Mert Demir Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Mert Demir Hakkındaki Detaylar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 09:38

İstanbul merkezli yürütülen büyük bir uyuşturucu soruşturması, magazin ve sanat dünyasında deprem etkisi yarattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, aralarında popüler sanatçı Mert Demir’in de bulunduğu birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. 

İşte operasyonun detayları ve Mert Demir hakkında merak edilenler...

Mert Demir Neden Gözaltına Alındı?

Mert Demir Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Mert Demir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Demir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili iddialar neticesinde emniyete götürüldüğü belirtildi. Toplam 14 şüpheliden 11'i yakalanırken, sürecin adli makamlarca titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Mert Demir Kimdir?

Mert Demir Kimdir?

Mert Demir, son yıllarda Türk pop müziğine damga vuran şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aranjördür. Müziğe genç yaşlarda ilgi duymaya başlayan Demir, özellikle R&B, pop ve arabesk ezgilerini modern bir tarzla harmanlayarak geniş bir kitleye ulaşmıştır. Sadece sesiyle değil, yaptığı besteler ve diğer sanatçılarla girdiği iş birlikleriyle de sektörün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir.

Mert Demir Kaç Yaşında?

Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. 

Mert Demir Nereli?

Mert Demir, aslen İstanbulludur.

Mert Demir'in Müzik Kariyeri Nasıl Başlıyor?

Mert Demir'in Müzik Kariyeri Nasıl Başlıyor?

Mert Demir’in müzik kariyeri 14-15 yaşlarında lisedeki müzik yarışmasında gitar çalan birinin aranmasıyla başlıyor. Gitar çalmayı henüz bilmeyen Mert Demir, annesinin hediye ettiği gitar ile çalmaya başlıyor ve bir daha bırakmıyor.

Mert Demir ile tanışmamız ise 2013 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” ile gerçekleşiyor.

Mert Demir ile tanışmamız ise 2013 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” ile gerçekleşiyor.

Mert Demir, “O Ses Türkiye” yarışmasına katılmasını, hayatının en kritik döneminde aldığı ani bir karar olarak yorumluyor. Lise son sınıfta yurt dışına gidip müzik eğitimi almayı planlarken, henüz 18 yaşındayken yarışmaya çağırılıp burada finale kadar kalmayı başarıyor. Yurt dışı eğitimini erteleyip yarışmaya katılması, müzik kariyeri için çeşitli bağlantılara ulaşmasını sağlıyor haliyle.

Dedik ya “O Ses Türkiye” Demir’in önünde çok kapı açtı diye.

Dedik ya “O Ses Türkiye” Demir’in önünde çok kapı açtı diye.

Yarışmada tanıştığı Athena‘nın menajeri Seçil Atan aracılığıyla, o zamanlar yeni kurulmakta olan FadeOut Studio‘da çalışmaya başladığında yarışmada daha ikinci performansını bile sergilememişti. 2016 yılında, burada kaydettiği Beyaz Giyme cover’ı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor Mert Demir.

Yıllar içerisinde prodüktör kimliğiyle birçok albümün ve parçanın prodüksiyonunu yaparak adından sıkça söz ettirmeye devam etti Mert Demir.

Mert Demir'in albümleri nelerdir?

Mert Demir'in albümleri nelerdir?

Çıkış teklisi “Uyan”ı 2017 yılında dinleyicisiyle paylaşan Mert Demir, yapımcılığını kendi üstlendiği ilk albümü “Bak Kollarım Burada”yı 2019’da yayımlıyor. Albümdeki bestesi ve sözleri kendisine ait 8 parçanın yanı sıra türkü düzenlemelerine de yer verdi. İlk albümü “KİMİM LAN BEN”i iki bölüm olarak yayımlayan Demir; yaptığı düetlerle de hızla yükseliyor.

2022 yılında Mabel Matiz ile yaptığı "Antidepresan" şarkısı ile büyük bir yükselişe imza atan Demir, bu düetle ortağı kasıp kavurdu desek yeridir.

2022 yılında Mabel Matiz ile yaptığı "Antidepresan" şarkısı ile büyük bir yükselişe imza atan Demir, bu düetle ortağı kasıp kavurdu desek yeridir.

Mert Demir, geçtiğimiz Eylül ayında çıkardığı 'Ateşe Düştüm' şarkısı ile müzik piyasasının nabzını tutmaya ve hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Şarkı ile hepimizi ateşe düşüren Demir, Tüm Türkiye'yi tribe sokmuş durumda.

Tüm Türkiye'nin diline dolanan bu şarkının da sözü ve müziği Demir'e ait tabiki.

