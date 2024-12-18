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Atatürk Havalimanı'nda 45 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısı Davasında Tahliye Kararı

Atatürk Havalimanı'nda 45 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısı Davasında Tahliye Kararı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 21:17

Yargıtay, 45 kişinin öldüğü İstanbul Havalimani katliamı davasında 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezasına çarptırılan 6 sanığı, cezalarını bozarak tahliye etti. 

KAYNAK: ALİCAN ULUDAĞ - NOW HABER

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28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ üyesi üç canlı bomba, Atatürk Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ üyesi üç canlı bomba, Atatürk Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada, 6 sanık 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezası almıştı.

45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada, 6 sanık 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezası almıştı.

NOW Haber'den Alican Uludağ, tahliye kararı çıktığını duyurdu.

NOW Haber'den Alican Uludağ, tahliye kararı çıktığını duyurdu.

Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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