Atatürk Havalimanı'nda 45 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısı Davasında Tahliye Kararı
Atatürk Havalimanı'nda 45 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısı Davasında Tahliye Kararı
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28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ üyesi üç canlı bomba, Atatürk Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.
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45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada, 6 sanık 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezası almıştı.
NOW Haber'den Alican Uludağ, tahliye kararı çıktığını duyurdu.
Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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