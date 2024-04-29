Astral Seyahatle Kafayı Bozan Yusuf Güney'in Dünya Hakkında Pisagor'u Kıskandıracak Tespiti

'Uzaydan gelen bir varlık yok. Uzaylı diye bir varlık yok. Çünkü gök kubbe gerçek. Dünyanın etrafı kapalı. Dünya öyle çizildiği gibi küre de değil. Açık açık söylüyorum. Çok düz de değil. Ben gördüm çünkü, evet yuvarlak ama... Astralde ben güneş sistemini gezmeye çıktığımda ama etrafı komple bembeyazdı dünyanın. Öyle masmavi top halinde değildi yani.'