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Astral Seyahatle Kafayı Bozan Yusuf Güney'in Dünya Hakkında Pisagor'u Kıskandıracak Tespiti

Astral Seyahatle Kafayı Bozan Yusuf Güney'in Dünya Hakkında Pisagor'u Kıskandıracak Tespiti

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 16:10

Bir dönem şarkılarıyla herkesin dilinde gezen ve popüler olan Yusuf Güney son dönemlerde hepimize 'yeter' dedirten astral seyahatleriyle meşhur. Sürekli olarak enteresan açıklamaların altına imza atan Güney, bu sefer de tüm bilim insanlarını kıskandıracak dünya tespitiyle ağızları açık bıraktı.

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Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği konserde tanışması ile birlikte müzik dünyasına giriş yapan Yusuf Güney, 2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza girdi.

Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği konserde tanışması ile birlikte müzik dünyasına giriş yapan Yusuf Güney, 2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza girdi.

2008 yılında 'Aşk-ı Virane' şarkısı ile birlikte Rafet El Roman'ın albümünde yer alan Yusuf Güney o dönem büyük bir popülarite kazanmıştı.

Müzik kariyeri bir kenara dursun kendisini 2023 yılında Survivor'da da izlemiş bulunduk.

Müzik kariyeri bir kenara dursun kendisini 2023 yılında Survivor'da da izlemiş bulunduk.

Yarışmaya katılan ancak dayanamadığını ve şartların çok ağır geldiğini söyleyen Yusuf Güney, çekilme kararı alarak adaya erken veda etmişti.

Derken kendisine yepyeni bir macera buldu ve astral seyahat dünyasına adım attı...

Derken kendisine yepyeni bir macera buldu ve astral seyahat dünyasına adım attı...

Televizyondan sosyal medyaya katıldığı tüm programlarda enteresan açıklamalar yaparak ağzımızı açık bırakan Yusuf Güney, pandemiden önce 12'li masa toplantısına katıldığını dahi söylemişti.

Kendisi uzaylı bir sevgilisi olduğu yönündeki açıklamalarının ardından bir de astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemişti.

Kendisi uzaylı bir sevgilisi olduğu yönündeki açıklamalarının ardından bir de astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemişti.

Daha önce Kenan Işık'ın astral boyutta kaybolduğunu söyleyen Güney, bu sefer de kaybolduğuna inanmadığını ve dönmek istemediğini söylemişti.

Astral seyahatleri bitmeyen Yusuf Güney'den bir açıklama daha geldi. Kendisi dünyaya dışardan bakmış ve tam yuvarlak olmadığını keşfetmiş!

Astral seyahatleri bitmeyen Yusuf Güney'den bir açıklama daha geldi. Kendisi dünyaya dışardan bakmış ve tam yuvarlak olmadığını keşfetmiş!

'Uzaydan gelen bir varlık yok. Uzaylı diye bir varlık yok. Çünkü gök kubbe gerçek. Dünyanın etrafı kapalı. Dünya öyle çizildiği gibi küre de değil. Açık açık söylüyorum. Çok düz de değil. Ben gördüm çünkü, evet yuvarlak ama... Astralde ben güneş sistemini gezmeye çıktığımda ama etrafı komple bembeyazdı dünyanın. Öyle masmavi top halinde değildi yani.'

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Dünya düz de değilmiş, yuvarlak da. Zamanında Galileo Galilei ve Pisagor, dünyanın geoit olduğunu söylemişti ama bir alakası olabilir mi acaba? 😂

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