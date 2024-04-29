Astral Seyahatle Kafayı Bozan Yusuf Güney'in Dünya Hakkında Pisagor'u Kıskandıracak Tespiti
Astral Seyahatle Kafayı Bozan Yusuf Güney'in Dünya Hakkında Pisagor'u Kıskandıracak Tespiti
Bir dönem şarkılarıyla herkesin dilinde gezen ve popüler olan Yusuf Güney son dönemlerde hepimize 'yeter' dedirten astral seyahatleriyle meşhur. Sürekli olarak enteresan açıklamaların altına imza atan Güney, bu sefer de tüm bilim insanlarını kıskandıracak dünya tespitiyle ağızları açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği konserde tanışması ile birlikte müzik dünyasına giriş yapan Yusuf Güney, 2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza girdi.
Müzik kariyeri bir kenara dursun kendisini 2023 yılında Survivor'da da izlemiş bulunduk.
Derken kendisine yepyeni bir macera buldu ve astral seyahat dünyasına adım attı...
Kendisi uzaylı bir sevgilisi olduğu yönündeki açıklamalarının ardından bir de astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemişti.
Astral seyahatleri bitmeyen Yusuf Güney'den bir açıklama daha geldi. Kendisi dünyaya dışardan bakmış ve tam yuvarlak olmadığını keşfetmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünya düz de değilmiş, yuvarlak da. Zamanında Galileo Galilei ve Pisagor, dünyanın geoit olduğunu söylemişti ama bir alakası olabilir mi acaba? 😂
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın