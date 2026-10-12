Astıma, Bronşite ve Kansızlığa İyi Geliyormuş: Yaylada Kazanlarda Kaynatılıyor

Odun ateşinin üzerindeki kazanlarda kaynayan karışım, suyunu çektikçe koyulaşıp pekmeze dönüşüyor. Ne kadar pekmez çıkacağı ise doğrudan meyvenin kalitesine bağlı. Şahin'in verdiği bilgiye göre iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kilosundan 1 kilo pekmez elde ediliyor. Kalitesi düşük meyvede bu oran 5 kiloya 1 kiloya kadar geriliyor.

Şahin, keçiboynuzunun astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Pekmezin etkisini tam göstermesi için de gece yatarken, üzerine başka bir yiyecek tüketmeden içilmesini tavsiye ediyor. Bu sözler yöredeki geleneksel inanışı yansıtıyor; söz konusu rahatsızlıkları yaşayanların tedavi için hekime danışması gerekiyor.