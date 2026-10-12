Astıma, Bronşite ve Kansızlığa İyi Geliyormuş: Yaylada Kazanlarda Kaynatılıyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, her yaz hayvanlarını alıp bin 800 metre yükseklikteki Taşkesiği Yaylası'na çıkıyor. Toroslar'ın serin havasında süren bu yaz mesaisinin merkezinde ise sahilden taşıdığı keçiboynuzları var. Halk arasında harnup olarak da bilinen meyve, yaylada kurulan kazanlarda kaynatılarak tamamen doğal bir pekmeze dönüşüyor. Üstelik ürünler daha kazandan inmeden alıcısını bulmuş durumda.
Kaynak: İHA
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Keçiboynuzu önce dövülüyor, bir gece suda bekletildikten sonra kazana giriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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