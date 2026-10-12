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Astıma, Bronşite ve Kansızlığa İyi Geliyormuş: Yaylada Kazanlarda Kaynatılıyor

Astıma, Bronşite ve Kansızlığa İyi Geliyormuş: Yaylada Kazanlarda Kaynatılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 20:52
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, her yaz hayvanlarını alıp bin 800 metre yükseklikteki Taşkesiği Yaylası'na çıkıyor. Toroslar'ın serin havasında süren bu yaz mesaisinin merkezinde ise sahilden taşıdığı keçiboynuzları var. Halk arasında harnup olarak da bilinen meyve, yaylada kurulan kazanlarda kaynatılarak tamamen doğal bir pekmeze dönüşüyor. Üstelik ürünler daha kazandan inmeden alıcısını bulmuş durumda.

Kaynak: İHA

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Keçiboynuzu önce dövülüyor, bir gece suda bekletildikten sonra kazana giriyor

Keçiboynuzu önce dövülüyor, bir gece suda bekletildikten sonra kazana giriyor

Pekmezin hikayesi Manavgat'ın sahil kesiminde başlıyor. Şahin, buradan getirdiği keçiboynuzlarını yaylaya taşıyor ve üretimin tamamını Toroslar'ın yüksek kesiminde yapıyor. İşin ilk adımı meyveyi dövmek. Dövülen keçiboynuzu öğle saatlerinde özel tanklarda suya yatırılıyor, ertesi sabah ise kazanlara alınarak kaynatılmaya başlanıyor.

Şahin, üretim sürecini şöyle anlatıyor: 'Manavgat'tan keçiboynuzunu getiriyor ve Toroslar'da kaynatıyoruz. Önce keçiboynuzunu döveriz; dövdükten sonra öğle vakti ıslatır ve ertesi sabah kaynatmaya devam ederiz. Bu şekilde kaynatılan, tamamen organik bir keçiboynuzu pekmezidir.'

Şahin'e göre pekmez gece yatarken, üzerine bir şey yemeden içilmeli

Şahin'e göre pekmez gece yatarken, üzerine bir şey yemeden içilmeli

Odun ateşinin üzerindeki kazanlarda kaynayan karışım, suyunu çektikçe koyulaşıp pekmeze dönüşüyor. Ne kadar pekmez çıkacağı ise doğrudan meyvenin kalitesine bağlı. Şahin'in verdiği bilgiye göre iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kilosundan 1 kilo pekmez elde ediliyor. Kalitesi düşük meyvede bu oran 5 kiloya 1 kiloya kadar geriliyor.

Şahin, keçiboynuzunun astım, bronşit ve kansızlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Pekmezin etkisini tam göstermesi için de gece yatarken, üzerine başka bir yiyecek tüketmeden içilmesini tavsiye ediyor. Bu sözler yöredeki geleneksel inanışı yansıtıyor; söz konusu rahatsızlıkları yaşayanların tedavi için hekime danışması gerekiyor.

Kurban Bayramı'ndan sonra yaylaya çıkıyor, kasımda sahile dönüyor

Kurban Bayramı'ndan sonra yaylaya çıkıyor, kasımda sahile dönüyor

Pekmez mesaisi, Şahin'in sahil ile yayla arasında geçen hayatının yalnızca bir parçası. Kurban Bayramı'nın ardından keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin sınırındaki Taşkesiği Yaylası'na çıkan Şahin, kasım ayına doğru hayvanlarıyla birlikte yeniden Manavgat'taki Taşkesiği'ne iniyor.

Bulundukları yeri ise şu sözlerle tarif ediyor: 'Şu anda bin 800 rakımlı Taşkesiği yaylasındayız. Bozkır, Ahırlı, Kuruçay da bu yaylanın içindedir. Akseki köyü ise biraz daha aşağı tarafımızda kalır ve hayatımızı bu şekilde sürdürmekteyiz.'

Siparişlere yetişemiyor, yumurtanın tanesini 10 liradan veriyor

Siparişlere yetişemiyor, yumurtanın tanesini 10 liradan veriyor

Yaylada kaynatılan pekmezin bölgede ayrı bir yeri var. Özellikle Bozkır tahiniyle birlikte tüketilen harnup pekmezine yoğun talep olduğunu söyleyen Şahin, ürünlerin şimdiden alıcısının hazır olduğunu, yeni sipariş bile alamadıklarını anlatıyor.

Yayladaki gündelik yaşam da en az pekmez kazanları kadar hareketli. Göç zamanını bir anlamda kazlar belirliyor: Şahin, kazlar yumurtlayıp kuluçkaya yattıktan sonra yola çıktıklarını söylüyor. Tavukların yumurtaları ise organik ürün arayanlara tanesi 10 liradan veriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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