Asla Birlikte Kombinlenmemesi Gereken Renkler

etiket Asla Birlikte Kombinlenmemesi Gereken Renkler

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 13:15

Her gün kombin yapmak günün en kritik anlarından biri. Aksesuarı, takısı, birbirine uyumu derken dolabın önünde saatler akıp gidiyor. İşte kombin yaparken uyumlu oldu mu diye endişeye düşmemen için sana birkaç kombinasyon tüyosu veriyoruz! Bu renkleri birlikte kombinlemediğin sürece güvenli alandasın diyebiliriz. Hadi birlikte bu çılgın renk kombinlerine göz atalım!

Reklam

Yılbaşı ağacı değilsen kırmızı ve yeşile dikkat et!

Yılbaşı ağacı değilsen kırmızı ve yeşile dikkat et!

Kırmızı ve yeşil tek başına harika renkler ama birlikte kullanıldığında akla direkt yılbaşı konseptini getiriyor. Eğer özellikle tematik bir stil hedeflemiyorsan bu kombin biraz riskli olabilir. Daha dengeli bir görünüm için bu iki rengi birlikte kullanacaksan yumuşak tonlarda seçmeyi deneyebilirsin.

Fazla dikkat çekmek istemiyorsan bu renkleri aklında tutmalısın.

Fazla dikkat çekmek istemiyorsan bu renkleri aklında tutmalısın.

Mor ve sarı zıt renklerdir bu yüzden birlikte kullanıldığında dikkat çekici bir etki yaratır. Dikkat çeken kombinleri seviyorsan tercih edebilirsin ama eğer sade ve şık bir görünüm istiyorsan bu ikiliye biraz dikkat etmen gerekiyor.

Karanlıkta boğulan ikili siyah ve lacivert!

Karanlıkta boğulan ikili siyah ve lacivert!

Kombinlerin en etkili iki rengini bir arada kullanınca işler biraz değişiyor. Lacivert ve siyah bir çok rengi kombinlerken en güvenilir limanlardır. Ama ikisini birlikte kullandığında karanlık bir görüntü ortaya çıkabilir. Açık renklerle, renkli parçalarla dilediğin kombini risksiz yapmak istiyorsa bu iki rengi tek başına kullanmanda fayda var.

Seveni vardır ama her zaman mükemmel bir kombin olmayabilir.

Seveni vardır ama her zaman mükemmel bir kombin olmayabilir.

Havalar güzelleşirken renkli giyinme isteğinde akla ilk gelen renklerden biridir pembe ve turuncu. İkisi kendi başına oldukça iyi dururken beraber duruşları her zaman iyi olmayabilir. Pembe ve turuncunun tonunu, yoğunluğunu iyi seçmen oldukça kritik. Yoksa biraz fazla dikkat çekebilirsin.

Listenin en beklenmeyeni: Krem ve beyaz!

Listenin en beklenmeyeni: Krem ve beyaz!

Krem ve beyaz birçok kombinin kurtarıcısı. Hatta ikisini bir ara çok sık kullanıyor olabilirsin. Ama burada püf nokta bu iki renk senin tenine uyumlu mu? Cildin beyaz tenli ve soğuk alt tonlara sahipse seni daha solgun gösterme ihtimali oldukça yüksek. İkisini bir arada kullanmak yerine ayrı ayrı doğru renklerle birleştirmek sana iyi gelebilir.

Reklam

Kahverengi ve bordo birbirine çok yakışır ama her zaman değil.

Kahverengi ve bordo birbirine çok yakışır ama her zaman değil.

Bordo ve kahverengi uyumu oldukça şık duran bir ikilidir. Ama bu ikili için püf nokta ise doğru tonları yakalamaktır. Bordoyu yoğun, kahverengini ise daha açık tonlarda kullandığında oldukça yakışan bir ikili olurken ikisini de yoğun tonlarda kullandığında karanlık bir görüntü oluşturabilir. Doğru bir kombinasyon için kahverengini krem ve toprak tonlarında, bordoyu ise gri ile kombinleyebilirsin.

Birbirinin ışığını söndüren ikili mavi ve yeşil.

Birbirinin ışığını söndüren ikili mavi ve yeşil.

Tek başına oldukça iddialı olan bu renkler yan yana geldiğinde birbiriyle oldukça yarışıyor. Üstelik bu renkleri hangi tonda kullandığın oldukça kritik. Temiz ve risksiz bir kombin için bu renkleri daha nötr tonlarla buluşturabilirsin.

Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
