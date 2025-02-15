Aşkınızı İtiraf Edememenin Hüzünlü Ama Bir O Kadar da Romantik Anlarına Eşlik Edecek 12 Şarkı
Aşkınızı İtiraf Edememenin Hüzünlü Ama Bir O Kadar da Romantik Anlarına Eşlik Edecek 12 Şarkı
Aşkınızı itiraf edemiyorsunuz, değil mi? Kafanızda binlerce senaryo dönüyor: 'Söylesem aramız bozulur mu?' 'Ya o da beni seviyorsa ama o da söyleyemiyorsa?' 'Peki, bu içimdeki kelebekler ne olacak?' Merak etmeyin, hepimiz o dramatik Türk dizisi karakterine dönüşüp pencereden dışarı boş boş bakarken başımızdan geçen bu sahneleri yaşadık. İşte tam o sahnelere eşlik edecek 12 şarkı!
Belki bu şarkılar size cesaret verir, belki de 'Ben yine susayım ya,' der, ağlamaklı bir romantizme yelken açarsınız. 😅
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1. Yavuz Çetin - Benimle Uçmak İster Misin?
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2. Cem Karaca - Sakın Reddetme
3. Emre Nalbantoğlu - Sen Nerden Çıktın
4. Kurban - Uyut Beni
5. Erkin Koray - Sevince
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6. Seksendört - Ölürüm Hasretinle
7. Can Bonomo - Kal Bugün
8. Yedinci Ev - Sevsene Beni
9. Duman - Elleri Ellerime
10. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
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11. Redd - Nefes Bile Almadan
12. Zeki Müren - Elbet Bir Gün Buluşacağız
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