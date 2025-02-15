Aşkınızı İtiraf Edememenin Hüzünlü Ama Bir O Kadar da Romantik Anlarına Eşlik Edecek 12 Şarkı

Aşkınızı itiraf edemiyorsunuz, değil mi? Kafanızda binlerce senaryo dönüyor: 'Söylesem aramız bozulur mu?' 'Ya o da beni seviyorsa ama o da söyleyemiyorsa?' 'Peki, bu içimdeki kelebekler ne olacak?' Merak etmeyin, hepimiz o dramatik Türk dizisi karakterine dönüşüp pencereden dışarı boş boş bakarken başımızdan geçen bu sahneleri yaşadık. İşte tam o sahnelere eşlik edecek 12 şarkı!

Belki bu şarkılar size cesaret verir, belki de 'Ben yine susayım ya,' der, ağlamaklı bir romantizme yelken açarsınız. 😅