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Aşkınızı İtiraf Edememenin Hüzünlü Ama Bir O Kadar da Romantik Anlarına Eşlik Edecek 12 Şarkı

etiket Aşkınızı İtiraf Edememenin Hüzünlü Ama Bir O Kadar da Romantik Anlarına Eşlik Edecek 12 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 23:48

Aşkınızı itiraf edemiyorsunuz, değil mi? Kafanızda binlerce senaryo dönüyor: 'Söylesem aramız bozulur mu?' 'Ya o da beni seviyorsa ama o da söyleyemiyorsa?' 'Peki, bu içimdeki kelebekler ne olacak?' Merak etmeyin, hepimiz o dramatik Türk dizisi karakterine dönüşüp pencereden dışarı boş boş bakarken başımızdan geçen bu sahneleri yaşadık. İşte tam o sahnelere eşlik edecek 12 şarkı! 

Belki bu şarkılar size cesaret verir, belki de 'Ben yine susayım ya,' der, ağlamaklı bir romantizme yelken açarsınız. 😅

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1. Yavuz Çetin - Benimle Uçmak İster Misin?

2. Cem Karaca - Sakın Reddetme

3. Emre Nalbantoğlu - Sen Nerden Çıktın

4. Kurban - Uyut Beni

5. Erkin Koray - Sevince

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6. Seksendört - Ölürüm Hasretinle

7. Can Bonomo - Kal Bugün

8. Yedinci Ev - Sevsene Beni

9. Duman - Elleri Ellerime

10. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

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11. Redd - Nefes Bile Almadan

12. Zeki Müren - Elbet Bir Gün Buluşacağız

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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