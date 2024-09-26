Aşkın En Asi Halini Yansıtan Olivia Rodrigo’nun En Sevdiğimiz 11 Şarkısı
Aşkın En Asi Halini Yansıtan Olivia Rodrigo’nun En Sevdiğimiz 11 Şarkısı
Olivia Rodrigo'yu çok seviyoruz çünkü her zaman aşkın en asi halini bize yansıtmayı başarıyor. Onun her şarkı sözü bize aşkımızı veya acımızı doyasıya yaşamak için yardımcı oluyor!
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1. Olivia Rodrigo - good 4 u
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2. Olivia Rodrigo - drivers license
3. Olivia Rodrigo - deja vu
4. Olivia Rodrigo - jealousy, jealousy
5. Olivia Rodrigo - vampire
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6. Olivia Rodrigo - obsessed
7. Olivia Rodrigo - brutal
8. Olivia Rodrigo - traitor
9. Olivia Rodrigo - happier
10. Olivia Rodrigo - get him back!
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