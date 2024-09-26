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Aşkın En Asi Halini Yansıtan Olivia Rodrigo’nun En Sevdiğimiz 11 Şarkısı

etiket Aşkın En Asi Halini Yansıtan Olivia Rodrigo’nun En Sevdiğimiz 11 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:38

Olivia Rodrigo'yu çok seviyoruz çünkü her zaman aşkın en asi halini bize yansıtmayı başarıyor. Onun her şarkı sözü bize aşkımızı veya acımızı doyasıya yaşamak için yardımcı oluyor!

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1. Olivia Rodrigo - good 4 u

2. Olivia Rodrigo - drivers license

3. Olivia Rodrigo - deja vu

4. Olivia Rodrigo - jealousy, jealousy

5. Olivia Rodrigo - vampire

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6. Olivia Rodrigo - obsessed

7. Olivia Rodrigo - brutal

8. Olivia Rodrigo - traitor

9. Olivia Rodrigo - happier

10. Olivia Rodrigo - get him back!

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11. Olivia Rodrigo - bad idea right?

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