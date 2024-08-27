Aşk Yorgunu Icardi, Yeni İmajıyla Young Boys Maçı İçin Son Hazırlığını Yaptı

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile aşk hayatı sebebiyle magazinin de gündeminden düşmüyor. Bir maçı boş geçse 'aşk acısı' sözleriyle muhatap olan Icardı, uzun zamandır devam ettirdiği stilini bugün değiştirdi.