Aşk Yorgunu Icardi, Yeni İmajıyla Young Boys Maçı İçin Son Hazırlığını Yaptı
Aşk Yorgunu Icardi, Yeni İmajıyla Young Boys Maçı İçin Son Hazırlığını Yaptı
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile aşk hayatı sebebiyle magazinin de gündeminden düşmüyor. Bir maçı boş geçse 'aşk acısı' sözleriyle muhatap olan Icardı, uzun zamandır devam ettirdiği stilini bugün değiştirdi.
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Attığı gollerle milyonlara "Aşkın Olayım" şarkısını söyleten Mauro Icardi, sarı saçlarıyla adeta akıllara kazındı.
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Zaman zaman saç renginin tonu ya da şekli değişen Icardi'nin en çok konuşulduğu konulardan biri de aşk hayatı elbette. Wanda Nara ile bir barışıp bir küsen Arjantinli yıldız bu kez dönmemek üzere o defteri kapatmış görünüyor.
Çocukları haricinde artık tek konsantrasyonu Galatasaray olan Icardi, uzun süredir kullandığı ve birçok kişiyi etkilediği saç rengini değiştirdi.
Etkilediği birçok kişinin saçlarının sarıya boyanmasını sağlayan Icardi, yeni saç rengiyle bu akşam oynayacağı Young Boys maçına hazır! "Prime Icardi" yorumları yapılan saç stili ve sonuçları için akşam 22.00'yi bekliyoruz!
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