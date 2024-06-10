Aşk-Nefret İkilemi ile Yaşadığınız Bir İlişkiniz Varsa Bu 13 Şarkı Tam Size Göre!
Aşk-Nefret İkilemi ile Yaşadığınız Bir İlişkiniz Varsa Bu 13 Şarkı Tam Size Göre!
Sevmemeniz gereken birini hem çok sevip hem de ondan nefret etmek çok yorucu olsa da bu duygudan vazgeçemiyorsanız bu şarkı listesini size gönderiyoruz!
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1. David Kushner - Daylight (Official Music Video)
2. The Neighbourhood - You Get Me So High (Official Audio)
3. Ariana Grande - bad idea (Official Audio)
4. KALEO - Way Down We Go (Official Music Video)
5. The Neighbourhood - Wires (Official Audio)
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6. Friends
7. Dominic Fike "Baby Doll" (Official Audio)
8. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc. (Official Video)
9. Wafia - Heartburn
10. Meddle About
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