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Aşk-Nefret İkilemi ile Yaşadığınız Bir İlişkiniz Varsa Bu 13 Şarkı Tam Size Göre!

etiket Aşk-Nefret İkilemi ile Yaşadığınız Bir İlişkiniz Varsa Bu 13 Şarkı Tam Size Göre!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 11:31

Sevmemeniz gereken birini hem çok sevip hem de ondan nefret etmek çok yorucu olsa da bu duygudan vazgeçemiyorsanız bu şarkı listesini size gönderiyoruz!

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1. David Kushner - Daylight (Official Music Video)

2. The Neighbourhood - You Get Me So High (Official Audio)

3. Ariana Grande - bad idea (Official Audio)

4. KALEO - Way Down We Go (Official Music Video)

5. The Neighbourhood - Wires (Official Audio)

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6. Friends

7. Dominic Fike "Baby Doll" (Official Audio)

8. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc. (Official Video)

9. Wafia - Heartburn

10. Meddle About

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11. Camila Cabello - Shameless (Official Video)

12. Dark Paradise

13. Julia Michaels - Heaven

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