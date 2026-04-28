Aşk Hayatında Uzak Durman Gereken İsim!

Tuğba Karakoç
28.04.2026 - 11:52

Herkesin bir “tipi” vardır ama bazen o tip, seni mutlu eden değil sürekli aynı hatalara sürükleyen bir döngüye dönüşür. Farklı yüzler, farklı isimler ama hep benzer hikayeler... Tanıdık geldi mi? Bu testte verdiğin cevaplara göre, aslında bilinçsizce uzak durman gereken kişinin ismini söylüyoruz! 

Hazırsan hadi öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Birine ilk aşık olduğunda seni en çok ne etkiler?

4. İlişkilerinde genelde nasıl bir döngü yaşarsın?

5. En büyük hayal kırıklığın ne olur?

6. Bir tartışmada sen…

7. Sence aşk ne?

8. En çok hangi tip insan seni çeker?

9. Eski ilişkilerinde seni en çok ne yordu?

10. Kalbini açarken en çok neyi sorgularsın?

Emre'den uzak dur!

Senin en büyük zayıf noktan, sana ilgi gösteren insanlara hızla bağlanman. “Emre” tipi insanlar başta sana kendini özel hissettirir ama zamanla bu ilgi azalır ve sen daha fazlasını ister hale gelirsin. Bu ilişkilerde genelde sen veren taraf olursun. O ise alışır ve denge bozulur. Sen ne kadar çabalarsan çabala, o aynı karşılığı vermez. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Sen sevgiyi hak ediyorsun ama onu kazanmak için kendini yormak zorunda değilsin. Artık seni baştan sona aynı şekilde isteyen birine ihtiyacın var.

Kerem'den uzak dur!

“Kerem” tipi insanlar güçlü, karizmatik ama aynı zamanda baskın karakterlerdir. Başta bu sana çekici gelir ama zamanla kendini geri planda hissetmeye başlarsın. Bu ilişkilerde güç dengesi bozulur. Sen fark etmeden onun alanına girersin ve kendi alanını kaybedersin. Bu sonuç, sana sınır koyman gerektiğini söylüyor. Güçlü birine değil, seni güçlendiren birine ihtiyacın var.

Mert'den uzak dur!

“Mert” tipi insanlar eğlenceli, rahat ama ciddiyet konusunda zayıftır. Onunla vakit geçirmek keyiflidir ama iş gerçek duygulara geldiğinde ortadan kaybolabilir. Bu ilişkide sen zamanla “bu iş nereye gidiyor?” sorusunu sormaya başlarsın ama net bir cevap alamazsın. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Sen sadece eğlenmek değil, aynı zamanda değer görmek istiyorsun. O yüzden ciddiyetten kaçan insanlardan uzak durmalısın.

Can'dan uzak dur!

“Can” tipi insanlar gizemli, çekici ama bir o kadar da belirsizdir. Onunla ilişki bir gün çok iyi, bir gün çok kötü olabilir. Bu gelgitler seni yorar ama kopmanı da zorlaştırır. Çünkü her iyi an, sana umut verir. Bu sonuç açık: Sen istikrar arıyorsun. Artık seni belirsizlikte bırakan değil, net olan biriyle olmalısın.

Elif'ten uzak dur!

“Elif” tipi insanlar duygusal ve derindir ama aynı zamanda fazla hassas olabilir. Bu da seni sürekli dikkatli olmaya zorlar. İlişkide kendini ifade ederken bile iki kez düşünmek zorunda kalabilirsin. Bu da seni yorar. Bu sonuç, daha dengeli ve güçlü bir partnerle daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğini gösteriyor.

Pınar'dan uzak dur!

“Pınar” tipi insanlar kontrol etmeyi sever. İlişkide yönlendiren taraf olmak ister. Başta bu sana düzen gibi gelebilir ama zamanla kendini kısıtlanmış hissedebilirsin. Bu sonuç, özgürlüğüne düşkün olduğunu ve daha rahat bir ilişkiye ihtiyacın olduğunu gösteriyor.

Merve'den uzak dur!

“Merve” tipi insanlar eğlenceli ama ciddiyet konusunda dengesiz olabilir. Bu ilişkide ne zaman ne olacağı belli olmaz. Sen daha netlik isterken o akışta kalmak ister. Bu sonuç, senin daha net ve kararlı bir ilişki istediğini gösteriyor.

Derya'dan uzak dur!

“Derya” tipi insanlar gizemli ve karmaşıktır. Onu çözmek zaman alır ve bazen hiç çözemezsin. Bu da seni sürekli bir belirsizlik içinde bırakır. Bu sonuç, artık daha açık ve net bir ilişki aradığını gösteriyor.

