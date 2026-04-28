Aşk Hayatında Uzak Durman Gereken İsim!

Senin en büyük zayıf noktan, sana ilgi gösteren insanlara hızla bağlanman. “Emre” tipi insanlar başta sana kendini özel hissettirir ama zamanla bu ilgi azalır ve sen daha fazlasını ister hale gelirsin. Bu ilişkilerde genelde sen veren taraf olursun. O ise alışır ve denge bozulur. Sen ne kadar çabalarsan çabala, o aynı karşılığı vermez. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Sen sevgiyi hak ediyorsun ama onu kazanmak için kendini yormak zorunda değilsin. Artık seni baştan sona aynı şekilde isteyen birine ihtiyacın var.