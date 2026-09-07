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Aşk Acına Yarabandı Olacak Şarkı Hangisi?

etiket Aşk Acına Yarabandı Olacak Şarkı Hangisi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 20:31
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Bazen bir şarkı açılır ve hiç beklemediğiniz bir anda sizi geçmişe götürür. Birkaç saniye içinde eski bir anı, yarım kalmış bir konuşma ya da unutmaya çalıştığınız o duygular yeniden aklınıza gelebilir.

Peki, şu anki ruh haline en çok hangi şarkı eşlik ederdi?

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1. Ayrılığınızın üzerinden ne kadar zaman geçti?

2. Eski sevgilinizin sosyal medya hesabına son 24 saatte kaç kez baktınız?

3. Şu an kapı çalsa ve "Özür dilerim" dese onu affetmeye hazır mısınız?

4. Telefon ekranına her bildirim düştüğünde kalbiniz hala onun adı yazıyormuş gibi küt küt atıyor mu?

5. Gece saat 03:00'te aklınıza gelen ilk düşünce nedir?

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6. "Bu hayatta karşıma çıkabilecek en doğru/en mükemmel insan oydu, bir daha kimseyi böyle sevemem."

7. Geleceğe dair inancınız ne durumda?

8. Günlük hayatınızda kafanızın yüzde kaçı tamamen onunla meşgul?

Hande Yener – Acele Etme

Hande Yener – Acele Etme

İçinde şu an çok büyük bir enerji, belki de haklı bir kırgınlık var. Bu duyguyu saklamak ya da bastırmak zorunda değilsin; hissettiğin her şey çok insani. Bazen iyileşmek için içindeki o güçlü sesi dışarı yansıtmak, biraz hareket etmek ve ritme ayak uydurmak gerekir. Hande Yener'in enerjisi, bu yoğun duygularını hafifletmek ve sana yalnız olmadığını hatırlatmak için harika bir sığınak olacak.

Kendine zaman ayırmak ve Hande Yener ile kafanı dağıtmak istersen biletleri Passo üzerinden kolayca alabilirsin.

Koray Avcı – Unutamam Seni

Koray Avcı – Unutamam Seni

Sen sevgiyi de hüznü de çok saf, kalpten yaşayan birisin. Şu an canının acıması, kalbinin kırılması o kadar normal ki... Kendine haksızlık etme ve bu duygusal dönemin tadını çıkarmaya, kendini şefkatle sarmalamaya çalış. Koray Avcı’nın samimi ve içten sesi, kalbindeki o ince sızıyı hafifletecek, sana adeta bir dost omzu gibi gelecektir.

Ruhunu dinlendirecek Koray Avcı konser biletlerine Passo üzerinden kolayca ulaşabilirsin.

MODEL – Dağılmak İstiyorum

MODEL – Dağılmak İstiyorum

Fırtınanın en zorlu kısmını geride bırakmış gibisin. Yaşananları yavaş yavaş sindiriyor, hüzünlü de olsa geleceğe daha sakin bakıyorsunuz. MODEL'in melodilerindeki o tatlı melankoli, sanki senin hislerine ayna tutacak. Geçmişteki güzel anılara bir teşekkür edip önünüze bakmak, bu şarkılarla çok daha huzurlu hissettirecek.

Bu müzik dolu, sakinleştirici bir Model akşamında yerini almak için biletleri Passo üzerinden alabilirsin.

Ajda Pekkan – Bambaşka Biri

Ajda Pekkan – Bambaşka Biri

İçindeki o güzel ışık yeniden parlamaya başlamış bile. Hayatın getirdiği zorlukları olgunlukla karşılayıp, şimdi kendine odaklanma dönemindesin. Süperstar Ajda Pekkan’ın zamansız ve umut dolu şarkıları, sana ne kadar değerli olduğunu ve önünde çok güzel bir yol uzandığını gösterecek.

Kendine güzel bir hediye vermek ve ayrılık acını Ajda Pekkan ile paylaşmak istersen biletleri Passo üzerinden hızlıca alabilirsin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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