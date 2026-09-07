Aşk Acına Yarabandı Olacak Şarkı Hangisi?
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Bazen bir şarkı açılır ve hiç beklemediğiniz bir anda sizi geçmişe götürür. Birkaç saniye içinde eski bir anı, yarım kalmış bir konuşma ya da unutmaya çalıştığınız o duygular yeniden aklınıza gelebilir.
Peki, şu anki ruh haline en çok hangi şarkı eşlik ederdi?
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1. Ayrılığınızın üzerinden ne kadar zaman geçti?
2. Eski sevgilinizin sosyal medya hesabına son 24 saatte kaç kez baktınız?
3. Şu an kapı çalsa ve "Özür dilerim" dese onu affetmeye hazır mısınız?
4. Telefon ekranına her bildirim düştüğünde kalbiniz hala onun adı yazıyormuş gibi küt küt atıyor mu?
5. Gece saat 03:00'te aklınıza gelen ilk düşünce nedir?
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6. "Bu hayatta karşıma çıkabilecek en doğru/en mükemmel insan oydu, bir daha kimseyi böyle sevemem."
7. Geleceğe dair inancınız ne durumda?
8. Günlük hayatınızda kafanızın yüzde kaçı tamamen onunla meşgul?
Hande Yener – Acele Etme
Koray Avcı – Unutamam Seni
MODEL – Dağılmak İstiyorum
Ajda Pekkan – Bambaşka Biri
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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