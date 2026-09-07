Aşk Acına Yarabandı Olacak Şarkı Hangisi?

Bazen bir şarkı açılır ve hiç beklemediğiniz bir anda sizi geçmişe götürür. Birkaç saniye içinde eski bir anı, yarım kalmış bir konuşma ya da unutmaya çalıştığınız o duygular yeniden aklınıza gelebilir.

Peki, şu anki ruh haline en çok hangi şarkı eşlik ederdi?