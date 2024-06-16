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Aşırı Zengin Olsalar Bile İnsanların Hala Yapmaya Devam Ettiği Tuhaf Alışkanlıklar

Aşırı Zengin Olsalar Bile İnsanların Hala Yapmaya Devam Ettiği Tuhaf Alışkanlıklar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 18:01

Bugünkü içeriğimizde, artık aşırı zengin olsalar bile insanların hala devam ettirdiği 15 alışkanlığa bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Alışveriş yaparken indirimleri beklemek."

1. "Alışveriş yaparken indirimleri beklemek."

2. "Dışarıdan söylediğim yemeklerle gelen sosları sakladığım bir dolabım var."

2. "Dışarıdan söylediğim yemeklerle gelen sosları sakladığım bir dolabım var."

3. "Diş macunundaki son damlayı çıkarasıya kadar rahat edemiyorum."

3. "Diş macunundaki son damlayı çıkarasıya kadar rahat edemiyorum."

'Şampuan da aynı. Gerekirse içine su koyar çalkalarım.'

4. "İşyerlerinde servis edilen yemekleri her zaman yerim."

4. "İşyerlerinde servis edilen yemekleri her zaman yerim."

'Bedava yemek bedave yemektir.'

5. "Hala eski eşyalarımı olur da bir gün lazım olursa diye saklıyorum."

5. "Hala eski eşyalarımı olur da bir gün lazım olursa diye saklıyorum."
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6. "Bir şey almadan önce saatlerce üstüne araştırma yapıyorum ve en iyi fiyatı buluyorum."

6. "Bir şey almadan önce saatlerce üstüne araştırma yapıyorum ve en iyi fiyatı buluyorum."

7. "Açıkcası paran olunca giydiklerini umursamamaya başlıyorsun."

7. "Açıkcası paran olunca giydiklerini umursamamaya başlıyorsun."

'Hala etrafa çıkarken 20 yıllık tişörtlerimi giyebiliyorum.'

8. "Kağıt havluları fazla harcamamak için gerekirse ikiye böldüğüm de oluyor."

8. "Kağıt havluları fazla harcamamak için gerekirse ikiye böldüğüm de oluyor."

9. "Evde çöp poşeti olarak market poşetlerini kullanmak."

9. "Evde çöp poşeti olarak market poşetlerini kullanmak."

10. "Eski pantolonlarımı keserek şort yapıyorum. Böylece uzun süre daha kullanabiliyorum."

10. "Eski pantolonlarımı keserek şort yapıyorum. Böylece uzun süre daha kullanabiliyorum."
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11. "Evde kendi kahvemi yapıyorum ve dışarıda saçma paralar ödemiyorum."

11. "Evde kendi kahvemi yapıyorum ve dışarıda saçma paralar ödemiyorum."

12. "Hala 2005 yılında aldığım eski arabamı kullanıyorum."

12. "Hala 2005 yılında aldığım eski arabamı kullanıyorum."

13. "Restoranlara gidince sadece su içiyorum."

13. "Restoranlara gidince sadece su içiyorum."

'Fazlası gereksiz.'

14. "Hala kendi saçlarımı kesiyorum."

15. "Çalışmaya ihtiyacım olmasa bile hala çalışıyorum."

'İşleyen demir paslanmaz :)'

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