Aşırı Zengin Olsalar Bile İnsanların Hala Yapmaya Devam Ettiği Tuhaf Alışkanlıklar
Aşırı Zengin Olsalar Bile İnsanların Hala Yapmaya Devam Ettiği Tuhaf Alışkanlıklar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, artık aşırı zengin olsalar bile insanların hala devam ettirdiği 15 alışkanlığa bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Alışveriş yaparken indirimleri beklemek."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Dışarıdan söylediğim yemeklerle gelen sosları sakladığım bir dolabım var."
3. "Diş macunundaki son damlayı çıkarasıya kadar rahat edemiyorum."
4. "İşyerlerinde servis edilen yemekleri her zaman yerim."
5. "Hala eski eşyalarımı olur da bir gün lazım olursa diye saklıyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Bir şey almadan önce saatlerce üstüne araştırma yapıyorum ve en iyi fiyatı buluyorum."
7. "Açıkcası paran olunca giydiklerini umursamamaya başlıyorsun."
8. "Kağıt havluları fazla harcamamak için gerekirse ikiye böldüğüm de oluyor."
9. "Evde çöp poşeti olarak market poşetlerini kullanmak."
10. "Eski pantolonlarımı keserek şort yapıyorum. Böylece uzun süre daha kullanabiliyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Evde kendi kahvemi yapıyorum ve dışarıda saçma paralar ödemiyorum."
12. "Hala 2005 yılında aldığım eski arabamı kullanıyorum."
13. "Restoranlara gidince sadece su içiyorum."
14. "Hala kendi saçlarımı kesiyorum."
15. "Çalışmaya ihtiyacım olmasa bile hala çalışıyorum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın