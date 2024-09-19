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Aşık Olduğunuz Dizi Karakteri ile Gece Yatmadan Önce Hayaller Kurarken Yüzünüzü Gülümsetecek 15 Şarkı

etiket Aşık Olduğunuz Dizi Karakteri ile Gece Yatmadan Önce Hayaller Kurarken Yüzünüzü Gülümsetecek 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 22:01

Herkes kafasında yarattığı kurgu bir karakterle hiç gerçekleşmeyecek hayaller kurup, her gece gökyüzüne bakarak keşke demiştir... İşte bu derin iç çekişlere eşlik edecek bir şarkı listemiz var. Dinleyelim 🥰

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1. Topic, A7S - Breaking Me ft. A7S

2. Olivia Rodrigo - drivers license

3. Lewis Capaldi - Forever

4. Sasha Alex Sloan - Dancing With Your Ghost

5. Dean Lewis - Waves

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6. Natasha Bedingfield - Soulmate

7. RY X - Only

8. gnash - i hate u, i love u ft. olivia o'brien

9. Lea Michele - Run to You

10. James Arthur - Train Wreck

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11. Jaymes Young - Happiest Year

12. Halsey - Sorry

13. Ruth B. - If By Chance

14. Seafret - Atlantis

15. Tate McRae - you broke me first

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