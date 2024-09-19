Aşık Olduğunuz Dizi Karakteri ile Gece Yatmadan Önce Hayaller Kurarken Yüzünüzü Gülümsetecek 15 Şarkı
Aşık Olduğunuz Dizi Karakteri ile Gece Yatmadan Önce Hayaller Kurarken Yüzünüzü Gülümsetecek 15 Şarkı
Herkes kafasında yarattığı kurgu bir karakterle hiç gerçekleşmeyecek hayaller kurup, her gece gökyüzüne bakarak keşke demiştir... İşte bu derin iç çekişlere eşlik edecek bir şarkı listemiz var. Dinleyelim 🥰
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1. Topic, A7S - Breaking Me ft. A7S
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2. Olivia Rodrigo - drivers license
3. Lewis Capaldi - Forever
4. Sasha Alex Sloan - Dancing With Your Ghost
5. Dean Lewis - Waves
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6. Natasha Bedingfield - Soulmate
7. RY X - Only
8. gnash - i hate u, i love u ft. olivia o'brien
9. Lea Michele - Run to You
10. James Arthur - Train Wreck
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