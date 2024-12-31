Asgari Ücretli Çalışana Bir Kötü Haber Daha: Mart Ayında Açlık Sınırının Altına Düşecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış ve 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Yıllık enflasyonun altında kalan asgari ücret zammı çalışanları memnun etmezken, Türk-İş son yaptığı açıklamada açlık sınırının 21 bin 83 lira olduğunu paylaşmıştı. İktisatçı Hakan Kara, yaptığı hesaplama ile asgari ücretin mart ayında açlık sınırının altında kalacağını duyurdu.