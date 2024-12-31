Asgari Ücretli Çalışana Bir Kötü Haber Daha: Mart Ayında Açlık Sınırının Altına Düşecek
Asgari Ücretli Çalışana Bir Kötü Haber Daha: Mart Ayında Açlık Sınırının Altına Düşecek
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış ve 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Yıllık enflasyonun altında kalan asgari ücret zammı çalışanları memnun etmezken, Türk-İş son yaptığı açıklamada açlık sınırının 21 bin 83 lira olduğunu paylaşmıştı. İktisatçı Hakan Kara, yaptığı hesaplama ile asgari ücretin mart ayında açlık sınırının altında kalacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam milyonlarca çalışanda hayal kırıklığı yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin ‘sağlıklı’, ‘dengeli’ ve ‘yeterli beslenebilmesi’ için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 21 bin 83 lira olduğunu açıklamıştı.
İktisatçı akademisyen Hakan Kara, 2025’te açlık sınırının her ay yüzde 2 artması durumunda asgari ücretin mart ayında açlık sınırının altında kalacağını paylaştı.
Hakan Kara’nın hesaplaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın