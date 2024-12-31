Bankalar Emekli Promosyon Kampanyalarını Güncelledi: Maaşları Geçen Teklifler Var!
Bankalar Emekli Promosyon Kampanyalarını Güncelledi: Maaşları Geçen Teklifler Var!
Emekli promosyonlarında büyük güncelleme! Bankalar, emekli maaşı promosyonlarını artırarak cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bazı bankaların ödemeleri maaşların üstüne çıkarken, ek avantajlarla emeklilere destek sağlanıyor. İşte banka banka güncel promosyon bilgileri...
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Bankalar emekli maaşı promosyonlarını güncelleyerek cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden emekliler maaş tutarına göre değişen promosyonlardan yararlanabiliyor.
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VAKIFBANK
İŞ BANKASI
QNB FİNANSBANK
YAPI KREDİ
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HALKBANK
DENİZBANK
AKBANK
GARANTİ BBVA
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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