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Bankalar Emekli Promosyon Kampanyalarını Güncelledi: Maaşları Geçen Teklifler Var!

Bankalar Emekli Promosyon Kampanyalarını Güncelledi: Maaşları Geçen Teklifler Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 15:30

Emekli promosyonlarında büyük güncelleme! Bankalar, emekli maaşı promosyonlarını artırarak cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bazı bankaların ödemeleri maaşların üstüne çıkarken, ek avantajlarla emeklilere destek sağlanıyor. İşte banka banka güncel promosyon bilgileri...

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Bankalar emekli maaşı promosyonlarını güncelleyerek cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden emekliler maaş tutarına göre değişen promosyonlardan yararlanabiliyor.

Bankalar emekli maaşı promosyonlarını güncelleyerek cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden emekliler maaş tutarına göre değişen promosyonlardan yararlanabiliyor.

Ayrıca bazı bankalar alışverişlerde nakit avantajlar ve ek ödüller de sunuyor. İşte bankaların güncel promosyon kampanyaları:

VAKIFBANK

VAKIFBANK

VakıfBank emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit avantaj sağlıyor. Maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri şöyle:

  • 10.000 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL

  • 10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

  • 15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

İş Bankası emeklilere maaşlarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler ayrıca İş Bankası’nın çeşitli bankacılık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

  • 0 - 9.999 TL maaş: 5.000 TL

  • 10.000 TL - 14.999 TL maaş: 8.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank emekli maaşı promosyonlarını 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen rakamlarla sunuyor. Ayrıca CardFinans Emekli Kredi Kartı ile yıllık 1.200 TL’ye varan ek indirim sağlıyor. Maaş tutarına göre promosyonlar:

  • 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

  • 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

Yapı Kredi emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ek fırsatlar sunuluyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar şu şekilde:

  • 9.999 TL’ye kadar maaş: 9.250 TL

  • 10.000 TL - 14.499 TL maaş: 13.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 15.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

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HALKBANK

HALKBANK

Halkbank emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Banka düşük maliyetli kredi ve ek avantajlar da sağlıyor. Promosyonlar şu şekilde:

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

DenizBank emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Maaş taşıyan müşteriler kredi ve bankacılık işlemlerinde ek avantajlardan da faydalanabiliyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

  • 9.999 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL

  • 10.000 TL - 14.999 TL maaş: 8.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

AKBANK

AKBANK

Akbank maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan avantaj sağlıyor. Maaş tutarına göre ödemeler şöyle:

  • 9.999 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

  • 10.000 TL - 14.999 TL maaş: 10.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA emekli maaş promosyonlarını 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar değişen tutarlarla sunuyor. Ayrıca ücretsiz EFT ve havale işlemleri gibi avantajlar da sağlanıyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

  • 10.000 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

  • 10.000 TL - 15.000 TL maaş: 10.000 TL

  • 15.000 TL - 20.000 TL maaş: 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

TEB

TEB

TEB emekli maaşı promosyonlarında üst limiti 18.000 TL olarak belirlemiş durumda. Maaşını taşıyan emeklilere özel faizsiz nakit avans imkanı da sunuluyor. Promosyonlar şu şekilde:

  • 9.999 TL’ye kadar maaş: 11.000 TL

  • 10.000 TL - 14.499 TL maaş: 14.000 TL

  • 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 16.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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