article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Arsuz'da 20 Dakikalık Dolu Felaketi: 100 Dönümlük Nar Bahçesinde Ürünün Yüzde 99'u Mahvoldu

Arsuz'da 20 Dakikalık Dolu Felaketi: 100 Dönümlük Nar Bahçesinde Ürünün Yüzde 99'u Mahvoldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu, hasadına günler kalan 100 dönümlük nar bahçesini vurdu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının ardından üreticiler narların yüzde 99'unun zarar gördüğünü söylerken, ihracat için yetiştirilen ürünün büyük bölümü meyve suyuna gidecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasada günler kala Arsuz'daki 100 dönümlük nar bahçesi çamurlu suların içinde kaldı.

Hasada günler kala Arsuz'daki 100 dönümlük nar bahçesi çamurlu suların içinde kaldı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği Hatay'da Arsuz'ın Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahallelerinde sağanak ve rüzgâr ani bastırdı. Yağışa ceviz büyüklüğündeki dolu eşlik etti. Dolunun en ağır vurduğu yerlerden biri, Akçalı Mahallesi'ndeki ihracata hazırlanan nar bahçesi oldu.

Yaklaşık 20 dakika boyunca aynı şiddette devam eden yağışın ardından bahçenin sıraları çamurlu su altında kaldı. Havadan çekilen görüntülerde nar ağaçlarının arasında suların birikmiş olduğu, dallarda kalan meyvelerin ise yer yer yarılıp ezildiği görülüyor. Birkaç gün içinde hasadı yapılacak olan bahçe, 100 dönüm büyüklüğünde.

Mehmet Yıldırım: "Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda."

Mehmet Yıldırım: "Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda."

Üreticilerden Mehmet Yıldırım, zararın boyutunu yüzdeyle anlattı. Bu oran bağımsız bir ölçüme değil, bahçe sahibinin kendi tespitine dayanıyor.

Yıldırım, hasadın artık mümkün olmadığını belirterek şu sözleri kullandı: 'Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız.' Dolunun yarıp parçaladığı narlar sofralık ya da ihracatlık olarak değerlendirilemeyecek. Ürünün büyük kısmının meyve suyu üretimine gitmesi bekleniyor.

Süleyman Yıldırım'a göre 20 dakikada yağan dolu bir yıllık emeği yok etti.

Süleyman Yıldırım'a göre 20 dakikada yağan dolu bir yıllık emeği yok etti.

Bahçedeki bir diğer üretici Süleyman Yıldırım ise 'Bütün narlarımız gitti' dedi. 20 dakikada yağan dolunun bir yıllık emeği yok ettiğini vurgulayan Yıldırım, bahçenin tamamının etkilendiğini anlattı.

Bahçenin kuşbakışı görüntüsünde de ağaç sıralarının arasında suların biriktiği ve sıraların seyrekleştiği dikkat çekiyor. Meyvelerin yılın bu döneminde, hasada hazır hale geldiği günlerde zarar görmesi, üreticilerin kaybını katlıyor.

Aynı ilçede günler önce 25 dönümlük bir mandalina bahçesi de dolunun hedefi olmuştu.

Aynı ilçede günler önce 25 dönümlük bir mandalina bahçesi de dolunun hedefi olmuştu.

Arsuz'da dolunun tarım arazilerine zarar vermesi bir ilk değil. Günler önce Gökmeydan Mahallesi'nde yaklaşık 25 dönümlük, yarısı limon yarısı erkenci mandalina olan bahçe, saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren dolunun altında kalmıştı. Ağaçlardaki meyvelerde ezilme, yarılma ve delinmeler oluştu, ürünün önemli bölümü yere döküldü.

Yaklaşık 20 yıllık ağaçların sahibi Sami Keskin, kesime hazırlandıkları sırada ani bir hava olayıyla karşılaştıklarını anlattı. Keskin'in tablosu ise şöyle: 'Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın