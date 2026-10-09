Arsuz'da 20 Dakikalık Dolu Felaketi: 100 Dönümlük Nar Bahçesinde Ürünün Yüzde 99'u Mahvoldu
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Hasada günler kala Arsuz'daki 100 dönümlük nar bahçesi çamurlu suların içinde kaldı.
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Mehmet Yıldırım: "Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda."
Süleyman Yıldırım'a göre 20 dakikada yağan dolu bir yıllık emeği yok etti.
Aynı ilçede günler önce 25 dönümlük bir mandalina bahçesi de dolunun hedefi olmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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