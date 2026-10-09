Arsuz'da 20 Dakikalık Dolu Felaketi: 100 Dönümlük Nar Bahçesinde Ürünün Yüzde 99'u Mahvoldu

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği Hatay'da Arsuz'ın Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahallelerinde sağanak ve rüzgâr ani bastırdı. Yağışa ceviz büyüklüğündeki dolu eşlik etti. Dolunun en ağır vurduğu yerlerden biri, Akçalı Mahallesi'ndeki ihracata hazırlanan nar bahçesi oldu.

Yaklaşık 20 dakika boyunca aynı şiddette devam eden yağışın ardından bahçenin sıraları çamurlu su altında kaldı. Havadan çekilen görüntülerde nar ağaçlarının arasında suların birikmiş olduğu, dallarda kalan meyvelerin ise yer yer yarılıp ezildiği görülüyor. Birkaç gün içinde hasadı yapılacak olan bahçe, 100 dönüm büyüklüğünde.