Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Uyardı: Adana ve Hatay'da Ani Sel, Marmara ile Ege'de Fırtına Riski

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yağışların ülkenin her yerinde aynı anda sona ermeyeceğini, özellikle güneyde etkisini sürdüreceğini belirtti. Adana'da 5 Ekim'de de sağanak bekleniyor; kentte 6-7 Ekim'de hava parçalı bulutlu bir seyre dönecek. Hatay'da ise yağışların 6 Ekim'e kadar aralıklarla sürebileceği ifade edildi.

Uzman, yoğun yağışın alt geçitlerde, çukur yollarda ve bodrum katlarda hızlı su baskınına yol açabileceğini söyledi. Kadıoğlu'nun verdiği rakamlar dikkat çekiyor: Akan suyun yüksekliği 15 santimetreye ulaştığında yetişkin bir insan düşebiliyor, 30 santimetrede ise küçük araçlar sürüklenebiliyor.