Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Uyardı: Adana ve Hatay'da Ani Sel, Marmara ile Ege'de Fırtına Riski
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İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yağışların ülke genelinde aynı anda sona ermeyeceğini belirterek riskli bölgeleri sıraladı. Güneyde, özellikle Adana ve Hatay çevresinde ani sel ihtimaline dikkat çeken Kadıoğlu, Marmara ve Ege'de ise saatte 70 kilometreyi bulabilen rüzgârın fırtına seviyesine çıkabileceğini söyledi. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
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Adana ve Hatay'da sağanak sürüyor, ani sel riski altındaki bölgeler arasında alt geçitler ve çukur yollar da var.
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Marmara ve Ege'de saatte 40 ila 70 kilometreyi bulan rüzgâr, üst sınırda fırtına seviyesine çıkabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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