article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Uyardı: Adana ve Hatay'da Ani Sel, Marmara ile Ege'de Fırtına Riski

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Uyardı: Adana ve Hatay'da Ani Sel, Marmara ile Ege'de Fırtına Riski

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 09:24 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 09:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yağışların ülke genelinde aynı anda sona ermeyeceğini belirterek riskli bölgeleri sıraladı. Güneyde, özellikle Adana ve Hatay çevresinde ani sel ihtimaline dikkat çeken Kadıoğlu, Marmara ve Ege'de ise saatte 70 kilometreyi bulabilen rüzgârın fırtına seviyesine çıkabileceğini söyledi. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana ve Hatay'da sağanak sürüyor, ani sel riski altındaki bölgeler arasında alt geçitler ve çukur yollar da var.

Adana ve Hatay'da sağanak sürüyor, ani sel riski altındaki bölgeler arasında alt geçitler ve çukur yollar da var.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yağışların ülkenin her yerinde aynı anda sona ermeyeceğini, özellikle güneyde etkisini sürdüreceğini belirtti. Adana'da 5 Ekim'de de sağanak bekleniyor; kentte 6-7 Ekim'de hava parçalı bulutlu bir seyre dönecek. Hatay'da ise yağışların 6 Ekim'e kadar aralıklarla sürebileceği ifade edildi.

Uzman, yoğun yağışın alt geçitlerde, çukur yollarda ve bodrum katlarda hızlı su baskınına yol açabileceğini söyledi. Kadıoğlu'nun verdiği rakamlar dikkat çekiyor: Akan suyun yüksekliği 15 santimetreye ulaştığında yetişkin bir insan düşebiliyor, 30 santimetrede ise küçük araçlar sürüklenebiliyor.

Marmara ve Ege'de saatte 40 ila 70 kilometreyi bulan rüzgâr, üst sınırda fırtına seviyesine çıkabilir.

Marmara ve Ege'de saatte 40 ila 70 kilometreyi bulan rüzgâr, üst sınırda fırtına seviyesine çıkabilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na göre Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr çatı kaplamaları, tabelalar ve balkondaki eşyalar için risk yaratıyor. Ağaç dallarının kırılması ihtimali var; köprü ve açık yollarda ise yüksek araçların kontrolü zorlaşabilir.

Deniz ulaşımında da aksama beklenebilir. Uzman, vapur seferlerinin iptal edilebileceğini ve deniz trafiğinde gecikmeler yaşanabileceğini vurguladı. Sıcaklıkların ise önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın